Was läuft da zwischen Taylor Swift und dem NFL-Star Travis Kelce? Das fragen sich derzeit einfach alle. Der Grund: Taytay feuerte kürzlich den Kansas-City-Chiefs-Star bei einem Football-Spiel von der Tribüne aus an und verließ mit ihm dann das Stadion. Jetzt äußert sich Travis erstmals zu dem ganzen Wirbel!

Und er kommt förmlich nicht mehr aus dem Schwärmen heraus.

Taylor Swift feuert Travis Kelce bei seinem Spiel an

Die Football-Season ist gestartet. Am Wochenende gewannen die Kansas City Chiefs das Spiel gegen die Chicago Bears – ein Spiel über das derzeit das ganze Land redet. Doch nicht unbedingt wegen der Leistung der Sportler auf dem Feld. Viel mehr lag der Fokus an dem Tag auf der Zuschauertribüne: Taylor Swift feuerte die Kansas City Chiefs in der Lounge an! Danach verließ sie gemeinsam mit dem Spieler Travis Kelce sogar das Stadion. Seitdem brodelt die Gerüchteküche – und zwar so richtig. Denn irgendwie fragen sich nun alle, was da zwischen den zwei Stars läuft. Taylor hat sich noch nicht zu der vermeintlichen neuen Lovestory geäußert. Im Gegensatz zu Travis. In seinem Podcast schwärmt er jetzt von Taylor.

In der neuen Folge seines Podcasts „New Heights“ kommen Travis und sein Bruder Jason irgendwann auch auf Taylor Swift zu sprechen. „Wir müssen darüber reden“, startet Jason das Gespräch über die Popikone. Der 33-jährige Sportler verrät gleich zu Beginn, dass sich durch Taylor bei ihm nun manche Dinge verändert haben. So belagern inzwischen Paparazzi sein Haus. Das war vor der angeblichen Romanze mit der Sängerin offenbar nicht der Fall.

„Das war ganz schön mutig!“

Dann aber fängt er an zu schwärmen. „Shoutout an Taylor, dass sie da war. Das war ganz schön mutig!“, stellt der Tight-End-Spieler fest. Offenbar hat die Sängerin mächtig Eindruck hinterlassen: „Ich fand es einfach großartig, wie jeder in der Suite nur Gutes über sie gesagt hat. Die Freunde und die Familie. Sie sah toll aus, alle sprachen in den höchsten Tönen von ihr und obendrein lief der Tag für die Chiefs-Fans perfekt“, sagt Travis weiter.

Der Profi-Sportler betont aber auch, dass es in seinem Podcast um Football gehen soll, nicht um sein Liebesleben. „Ich genieße das Leben und ich habe dieses Wochenende wirklich genossen. Ich denke aber, in Zukunft werde ich hier weiter über Sport sprechen und es auch dabei belassen“, erklärt Travis. Falls ihr euch den Part über die Sängerin anhören möchtet: Das Kapitel „Taylor’s Version“ startet nach ca. 30 Minuten.

Neue Fotos aufgetaucht

Währenddessen sind nun aber auch neue Fotos von den zwei Stars aufgetaucht. Die Bilder, die unter anderem TMZ vorliegen, zeigen, wie Taylor bei der Party nach dem Spiel den Arm um Travis legt. Die zwei dürften also schon etwas vertrauter miteinander sein. Ein Insider behauptet außerdem, dass die zwei bereits öfters zusammen unterwegs waren und schon mehrfach Zeit miteinander verbracht hätten. Sie sollen sich demnach gerade in der Kennenlernphase befinden. Wir sind jedenfalls gespannt, wohin sich die Sache entwickelt. Stay tuned …