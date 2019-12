Müde, schlapp, ausgelaugt – das kann viele Gründe haben. Eine Detox Kur hilft nicht nur deinem Körper, sondern auch deinem Geist indem du bewusster durch den Alltag gehst. Hier kommen 5 Tipps für deine nächste Detox Kur so verbesserst du deine Gesundheit, stärkst dein Wohlbefinden und holst dir neue Energie!

1. Digital Detox: Detox für die Seele

Wenn wir vom Entgiften sprechen, also von Detox, schließen wir oft automatisch auf eine Saftkur, am besten überwiegend aus grünen Smoothies bestehend, die wir 24/7 zu uns nehmen. Detox kann aber auch anders gehen und zwar in dem wir bewusst auf Social Media verzichten. Das tut nicht nur den Augen gut, sondern senkt auch das Stresslevel, verbessert den Schlafrhythmus und du wirst sehen, du hast auf einmal viel mehr Zeit. Digital Detox hilft dir, bewusster und achtsamer zu leben. Wir alle haben das Bedürfnis nach Anerkennung und Zuneigung. Dein neustes Selfie auf Instagram erhält einen Like heißt, dein Gehirn schüttet den Botenstoff Dopamin aus. Bleiben die Likes dann für eine Weile aus, entsteht ein Mangel an Dopamin wodurch dein Stresslevel erhöht wird, weshalb du dann vermehrt auf dein Smartphone schaust, deinen Feed aktualisierst … Gehe bewusst offline und verbanne dein Smartphone für ein paar Stunden aus deinem Alltag, nimm es Abends nicht mit ins Bett oder verzichte für einige Tage komplett darauf.

2. Detox für deine Haut

Deine Haut strahlt nicht, dein Teint ist fahl, in deinem Badezimmer stapeln sich diverse Produkte die allesamt ein strahlendes und reines Hautbild versprechen, dabei die Poren verkleinern, … bringt alles nichts? Weniger ist oft mehr. Clarins setzt mit seiner neuen Pflegelinie My Clarins auf natürliche Inhaltsstoffe wie Goji Beeren und biologisches Kokoswasser – Superfood für die Haut! Die neun Produkte der Pflegelinie bestehen fast nur aus natürlichen Inhaltsstoffen die deine Haut wieder ins Gleichgewicht bringen. Die Pflegelinie My Clarins eignet sich für alle Hauttypen und steht im Einklang mit dem Tages- und Nachtrhythmus. Du willst dir selbst ein Bild davon machen und dich von My Clarins Superkräften überzeugen lassen? Dann mach bei unserem My Clarins – Hautpflege Quiz in der missAPP mit. Mit etwas Glück landen die Produkte der My Clarins Pflegelinie bei dir zuhause.

My Clarins sponsored by Clarins

3. Es grünt so grün

Es muss nicht die teure Saftkur aus dem Internet sein du kannst dir eine Detox Kur auch selbst machen. Prinzipiell gilt, Obst und Gemüse (vor allem Gemüse) bilden die Basis einer Entschlackungskur. Sie bestehen überwiegend aus Wasser sodass Schadstoffe schneller aus dem Körper gespült werden. Obst und Gemüse enthalten viele wichtige Vitamine und Mineralstoffe. Werden die Lebensmittel nicht über 42 Grad erhitzt, bleiben Enzyme und wichtige Nährstoffe erhalten die braucht unser Körper, um optimal funktionieren zu können. Vor allem grünes Gemüse hilft deinem Körper, Giftstoffe aus zustoßen. Optimal sind deshalb grüne Smoothies. Beim Trinken kannst du nämlich mehr zu dir nehmen, als beim Essen. Während dem Detoxen sind Lebensmittel wie (Überraschung) Weißmehl, Zucker, Alkohol, Koffein, Fleisch, Milch, Eier Fast Food und Konserven nicht erlaubt. Wichtig ist es auch sich während der Entgiftungskur vegan zu ernähren, da in tierischen Produkten unerwünschte Begleitstoffe (Antibiotika, etc.) und übersäuertes tierisches Eiweiß stecken.

Luna Vandoorne / Shutterstock

4. Stay hydrated

Ganz wichtig ist es auch, viel Wasser zu trinken. Idealerweise trinkst du vor jeder Mahlzeit ein Glas das spült Giftstoffe aus und je mehr Schadstoffe über den Harn ausgeschieden werden, desto weniger muss über die Haut entgiftet werden. Über Nacht verliert dein Körper außerdem in etwa einen halben Liter Flüssigkeit starte also am besten mit einem großen Glas Wasser in deinen Detox Tag. Grüner Tee fördert zusätzlich den Entgiftungsprozess.

Adrienne / Pexels

5. Ausmisten: Toxische Menschen

Last but not least – Detox von Menschen. Es gibt Leute die dir gut tun und Leute, die dir nicht gut tun. Manchmal können das Freunde sein, die du jahrelang kennst. Deine gute Freundin redet ausschließlich von ihren Problemen und versuchst du das Gespräch einmal auf dich zu lenken und darauf, was dich gerade belastet, tut sie deine Probleme nur ab und redet sie klein. Es ist ok auf Abstand zu gehen wenn du merkst, eure Treffen ziehen dich eher runter als dass du danach gut gelaunt nachhause gehst. Für toxische Menschen in deinem Umfeld, denen du aufgrund von Studium, Arbeit, … nicht so leicht entkommst gilt: lege dir ein dickes Fell zu und meide sie so gut es geht.