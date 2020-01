Auf ihrer Webseite Goop verkauft Schauspielerin Gwyneth Paltrow derzeit tatsächlich eine Kerze, die nach ihrer Vagina riechen soll.

Für rund 67 Euro können Fans nun Gwyneths Duft zu sich nach Hause holen.

Gwyneth Paltrow: “This smells like my vagina”

Kein Scherz! Es gibt sie tatsächlich zu kaufen: eine Kerze, die nach der Vagina von Gwyneth Paltrow duftet. Die bietet die 47-Jährige jetzt in ihrem eigenen Online-Shop an. “This smells like my vagina” heißt das gute Stück, das stolze 75 Dollar, also umgerechnet etwa 67 Euro kostet. Die Kerze duftet “lustig, herrlich, sexy und unerwartet schön”, so die Produktbeschreibung. Damit soll unsere Gedanken angeregt und unsere Lust auf Verführung gesteigert werden. Kreiert wurde die Kerze von Parfumeur Douglas Little.

Vagina-Kerze bereits ausverkauft

Das Ganze habe eigentlich als Witz begonnen, so die Schauspielerin. Gemeinsam mit dem Parfumeur experimentierte sie herum. Bei einer der Duft-Mischungen stellte sie plötzlich fest: “Das riecht wie meine Vagina!”. So entstand der Name der Kerze. Fans sind davon übrigens total begeistert. Denn das gute Stück ist bereits ausverkauft.

Eigene Netflix-Serie über Orgamsen

Gwyneth Paltrow geht mit ihrer Sexualität generell sehr offen um. So sorgte sie etwa bereits mit Tipps für Analsex für Schlagzeilen. Demnächst erscheint auf Netflix außerdem ihre eigene Serie über Sex. In “The Goop Lab” beschäftigt sie sich in acht Folgen mit Energy Healing, Orgasmen und alternativen Wellness-Methoden.