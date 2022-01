Na was läuft denn da zwischen The Weeknd und Angelina Jolie? Seit Monaten kursieren bereits Gerüchte, die zwei würden sich daten. Jetzt heizt The Weeknd selbst auch noch die Stimmung an, indem er in seinem neuen Song über einen „Filmstar“ singt. Na wenn da nicht Angelina gemeint ist?!

Fans sind sich sicher, dass der Sänger seine Beziehung mit der Schauspielerin in dem Song nun offiziell bestätigt.

Bestätigt The Weeknd die Beziehung mit Angelina Jolie?

Wuhuuu…mit „Dawn FM“ gibt es endlich neue Musik von The Weeknd! Wer sich – so wie wir – sofort das ganze Album angehört hat, dem dürfte wohl ein bestimmter Song nicht entgangen sein. In „Here We Go… Again“ singt der Sänger, der eigentlich Abel Tesfaye heißt, dass seine neue Freundin ein Filmstar sei. Naja, Filmstars gibt es viele – könnte man jetzt behaupten. Seine Fans sind sich aber ganz sicher: The Weeknd bestätigt in dem Song seine Liebe zu Angelina Jolie. Übersetzt singt er unter anderem nämlich folgende Lines:

“Und mein neues Girl, sie ist ein Filmstar

Mein neues Girl ist ein Filmstar

Ich habe sie richtig geliebt

Sie wie Neve Campbell zum Schreien gebracht

Und doch bringe ich sie zum Lachen

Ich schwöre, es heilt meine depressiven Gedanken

Mein Girl ist ein Filmstar

Ich habe mir selbst gesagt, dass ich mich nicht wieder verliebe

Und nun geht es wieder los”

Aber was denkt ihr? Bestätigen diese Zeilen tatsächlich die Beziehung? Es wäre jedenfalls DIE Couple-Sensation des Jahres. Aber wie kam es überhaupt zu den ganzen Spekulationen rund um Angelina Jolie und The Weeknd?

Liebesgerüchte seit Sommer 2021

Im letzten Jahr wurden Angelina Jolie und The Weeknd desöfteren gemeinsam gesichtet. Unter anderem bei einem gemeinsamen Abendessen in dem Edelrestaurant Giorgio Baldi in Kalifornien. Laut Daily Mail haben die beiden mehr als zwei Stunden lang gemeinsam gegessen. Das Restaurant haben sie anschließend gemeinsam verlassen. Daily Mail zeigt Aufnahmen der beiden, die Jolie auf der Rückbank von The Weeknds Auto zeigen. Außerdem wurden die zwei letzten Sommer sogar bei einem Konzertbesuch beobachtet.

Angelina Jolie was seen with The Weeknd in a restaurant in Los Angeles.



September 25, 2021. pic.twitter.com/mqgyWipMey — best of angelina jolie (@bestofajolie) September 26, 2021

Diss gegen Bella Hadid?

Übrigens glauben Fans in dem Song nicht nur eine Anspielung auf The Weeknds neue Flamme gefunden zu haben, sondern auch auf seine Ex. Denn in den Lyrics heißt es:

„Deine Freundin hat versucht, dich mit jemandem

zu verkuppeln, der berühmter ist.

Aber stattdessen bist du bei jemandem gelandet,

der so gewöhnlich, gesichtslos ist“

Die Zeilen könnte durchaus als Diss gegen Ex-Freundin Bella Hadid verstanden werden. Das Model führte von 2015 bis 2019 eine On/Off-Beziehung mit dem Sänger.