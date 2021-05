Perrie Edwards wird zum ersten Mal Mutter. Mit einem Babybauch-Foto auf Instagram hat die 27-Jährige ihren Fans verraten, dass sie schwanger ist.

Vater ist der Sportler Alex Oxlade-Chamberlain, der die Baby-News ebenfalls via Instagram teilte.

Perrie Edwards ist schwanger

Erst vor wenigen Tagen hatte Perries Band-Kollegin Leigh-Anne Pinnock verkündet, dass sie Nachwuchs erwartet. Und jetzt gibt es gleich doppelten Nachwuchs bei “Littel Mix”. Denn auch Perrie Edwards ist schwanger. Auf Instagram postete die 27-Jährige ein Schwarz-Weiß-Foto, das sie mit ihrem Partner Alex Oxlade-Chamberlain zeigt. Darauf hat er seine Hände schützend um ihren Babybauch gelegt. Auf einem zweiten Schnappschuss grinsen beide überglücklich in die Kamera. “Ich bin so glücklich darüber, mit meinem Seelenverwandten auf dieser wilden Reise zu sein.”, so Perrie unter dem Posting.

“Weiß jemand, wie man Windeln wechselt?”

Auch der werdende Vater kann es offenbar kaum erwarten, dass das Baby endlich da ist. Auf Instagram teilt er ebenfalls die Schwarz-Weiß-Fotos und schreibt dazu: “Weiß jemand, wie man Windeln wechselt? Ich bin so dankbar und aufgeregt Vater zu werden. Bereit für die schlaflosen Nächte!”. Die beiden sind seit 2016 ein Paar.

Vor ihrer Beziehung mit dem Sportler war Edwards übrigens drei Jahre mit “One Direction”-Star Zayn Malik zusammen. Auch er ist mittlerweile Vater und hat eine gemeinsame Tochter mit Model Gigi Hadid.