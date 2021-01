Viel zu lange haben Fans von Gigi Hadid und Zayn Malik auf diese News warten müssen. Doch neues Jahr, neues Glück und vor allem neue Promi-Geheimnisse, die gelüftet werden.

Denn vier Monate nach der Geburt ihrer Tochter verrät Gigi nun endlich den Namen des Babys.

So heißt die Tochter von Gigi Hadid und Zayn Malik

Ihre Schwangerschaft konnte das Supermodel nicht lange geheim halten. Nach wochenlangen Gerüchten und Insider-Informationen fühlte sie sich im April 2020 gezwungen, ihre Baby-News in der “Tonight Show” von Jimmy Fallon zu bestätigen. Damit schaffte sie es zwar nicht, sich in die Ränge von Kylie Jenner und Sophie Turner zu reihen, die ihre ganze Schwangerschaft über zu Gerüchten schwiegen. Dennoch machte Gigi Hadid ein großes Geheimnis um ihre Baby-Kugel und bekam dadurch wohl sogar noch mehr Fan-Interesse als ihr lieb war. Die ersten Babybauch-Fotos kamen erst im Sommer, kurz vor der Geburt ihrer Tochter. Ein Foto der Kleinen selbst steht noch aus und lässt eingefleischte Fans von Gigi und Zayn noch immer warten.

Zumindest lüftete die 25-Jährige nun ein weiteres großes Geheimnis um ihre Tochter. Auf Instagram verriet sie endlich den Namen des Zigi-Nachwuchses. Und weil Zayn und Gigi eben ein richtiges Promi-Paar der A-Klasse sind, ist dieser auch ziemlich ausgefallen. In ihrer Instagram-Bio steht nun neben dem Namen ihrer Modelagentur auch “Khai’s Mutter”. Nachdem Gigi nicht im Cast der Youtube-Dramedy-Serie “Cobra Kai” auftaucht, ist wohl die logische Schlussfolgerung: Der Name der ihrer Tochter lautet Khai.

Was bedeutet der Name?

Da habt ihr es: Khai heißt der neue, coolste Star-Nachwuchs. Khai bedeutet aus dem vietnamesischen abgeleitet übrigens so viel wie Siegerin. Mit einem Supermodel wie Gigi Hadid als Mama und einem Sänger wie Zayn Malik als Vater, einer Tante wie Bella Hadid und Taylor Swift als eine von vielen “Patentanten” dürfte Khai wohl tatsächlich eine siegreiche Zukunft bevorstehen. Ob das auch der Grund ist, warum ihre Eltern sie so genannt haben, ist aber fraglich. Das amerikanische Star-News-Format TMZ will aus dem näheren Umfeld des Models erfahren haben, der Name sei eine Hommage an Gigis Großmutter, die Khairiah hieß.