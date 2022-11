Wir alle haben Wünsche und Träume: manche sind größer, manche kleiner, doch hoffen wir alle, dass sie eines Tages in Erfüllung gehen werden. Wann dieser Tag kommen wird? Manche haben Glück. Denn für sie wird sich bis zum Jahresende 2022 noch ein Wunsch erfüllen.

Für welches Tierkreiszeichen es viele Glücks-Momente hagelt, verraten wir hier.

Krebs

Single-Krebse wünschen sich aktuell nichts sehnlicher, als ein:e Partner:in an ihrer Seite. Diesen Winter könnten sie diesem Seelenverwandten endlich begegnen. Das Wasserzeichen sollte sich aber auf gar keinen Fall verkriechen – so verlockend es zur kalten Jahreszeit auch sein mag. Denn die Sterne sorgen dafür, dass sie durch eine glückliche Fügung dem Partner oder der Partnerin für eine langfristige Beziehung begegnen werden. Und diesen Menschen begegnen sie eher nicht in den eigenen vier Wänden. Also raus mit euch, liebe Krebse!

Waage

Für das Luftzeichen Waage erfüllt sich diesen Winter noch ein berufliches Ziel. Mehr Anerkennung und eine höhere Position in ihrem Job würden der Waage gerade den nötigen Motivationsschub geben, den sie dringend benötigt. Dass ihre Leistung bisher nicht gewürdigt wurde, macht ihr aktuell nämlich etwas zu schaffen. Doch bis zum Jahresende 2022 wird ihr Einsatz belohnt. Zum Beginn des neuen Jahres bekommt das Sternzeichen dann endlich den beruflichen Status, den es sich so lange ersehnt hat – Glückwunsch!

Zwillinge

Das Sternzeichen ist zwar kein Wesen, das gerne plant und sich feste Vorsätze macht, aber natürlich haben auch Zwillinge ihre Wünsche und Träume. Und einer davon geht diesen Winter wohl tatsächlich in Erfüllung. In welcher Form wird sich in den kommenden Wochen noch zeigen. Aber fest steht: Es bringt die Zwillinge in ihrer Lebensplanung einen Schritt weiter voran. Ist es eine große Reise, eine Verlobung, ein Umzug oder vielleicht sogar eine Schwangerschaft? Das Sternzeichen kann sich jedenfalls schon auf viele Glücksmomente gefasst machen.