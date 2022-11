Nachdem sich ein Hund in Großbritannien von der Leine losgerissen hat, gab es nur eine Lösung: der Weg zur Polizei. Doch nicht die Besitzer gingen zu den Beamten, sondern der Hund selbst.

Denn der Border Collie lieferte sich selbst aus.

Hund reißt sich von Leine los und läuft weg

Dass Hunde zu den treuesten Tieren und Begleitern im Leben gehören, hört und sieht man immer wieder. Wie groß die Treue von Hunden wirklich sein kann, beweist jetzt ein Beispiel aus dem britischen Loughborough.

Denn dort spazierte Anfang November ganz unverhofft ein Border Collie in eine Polizeistation. Aufnahmen der Videoüberwachung zeigen, wie der Hund ganz alleine durch die Tür geht und sich umsieht. Offenbar hat die Hundedame eine Mission: sie braucht Hilfe. Und zwar von Beamten. Denn Rosie – so der Name der zehnjährigen Border Collie Dame – hat ihre Familie verloren.

Kurz zuvor war sie nämlich mit ihrem Herrchen Steve und dem zweiten Familienhund Laser im Park. Während des Spaziergangs zündete dort jedoch jemand ein Feuerwerk. Rosie schreckte sich dadurch so sehr, dass sie sich von der Leine losriss und weglief.

Polizei teilt süßes Überwachungsvideo

Bei der Polizei konnte dem Hund jedoch geholfen werden. Auf Facebook erzählen die Mitarbeiter der Polizeistation, dass sie von der Hundedame sofort begeistert waren. „Unsere Mitarbeiter holten Wasser für Rosie und schlossen mit ihr schnell Freundschaft. Zum Glück trug sie ein Halsband, sodass ein Hinweis zur Verfügung stand, um mit Rosies Besitzerin Kontakt aufzunehmen, die sich freute, dass sie wohlbehalten gefunden worden war“, heißt es in dem Beitrag, zu dem die Beamten auch die Aufnahmen der Überwachungskamera posten.

Und die Begeisterung bei Rosies Besitzerin Julie ist wirklich groß. Denn gegenüber der „BBC“ erzählt sie nicht nur, wie erleichtert sie ist, ihre Hundedame wieder bei sich zu haben, sondern schildert auch, wie stolz sie auf die Hundedame ist. „Sie schob sich durch eine Hecke und lieferte sich selbst bei der Polizei aus. Die Polizeiwache ist direkt neben dem Park“, erklärt sie und lobt: „Ich war so froh und glücklich, dass sie in Sicherheit war, und so stolz auf sie, dass sie so schlau war, den Weg zur Polizeiwache zu finden“

Denn es war Rosies schlaue Aktion, die die Familie schnell wieder vereinte. Und jetzt können Rosie, Laser, Steve und Julie wieder gemeinsam durch den Park gehen – nur vor Feuerwerken werden sie sich vermutlich in Zukunft besonders in Acht nehmen.