Während die einen mit dem Valentinstag überhaupt nichts anfangen können, ist der Tag der Liebe für andere aber etwas ganz Besonderes. Sie wollen etwas Aufregendes mit ihrem Schatz unternehmen und ihre Liebe zelebrieren. Für manche Sternzeichen wird der Valentinstag heuer auch tatsächlich zur positiven Überraschung.

Denn diese Tierkreiszeichen erleben einen besonders schönen Valentinstag.

Steinbock

Hinter dem Steinbock liegen in Bezug auf Beziehung turbulente Monate. Unnötige Streitereien und Diskussionen gehörten beinahe zur Tagesordnung. Kein Wunder, dass der Steinbock ziemlich ausgelaugt ist. Doch das Blatt wendet sich! Steinbock-Geborene werden am Valentinstag Tag reichlich mit Romantik und Freude beglückt. Dieser Tag wird für sie wundervoll, vorausgesetzt sie lassen sich darauf und wagen mutige neue Schritte!

Jungfrau

Auf einen romantischen Valentinstag darf sich dieses Jahr auf jeden Fall die Jungfrau freuen, denn dieses Sternzeichen wird von seinem Partner oder Partnerin total süß überrascht. Wer weiß, vielleicht ist es sogar ein Heiratsantrag? Jungfrau-Singles könnten an dem Tag womöglich sogar auf ihre neue Liebe treffen. Oder eine verflossene Liebe meldet sich plötzlich wieder. Die Anziehung von damals wird sofort wieder entfacht und das Kribbeln im Bauch ist fast zu schön, um wahr zu sein. Jetzt heißt es: Kopf ausschalten und aufs Herz hören!

Schütze

Für die Schützen wird der Valentinstag 2022 unvergesslich. Schützen in einer Beziehung zelebrieren die Romantik ganz besonders und ihre Liebe fühlt sich an wie am ersten Tag. Aber auch im Schlafzimmer sprühen am 14. Februar die Funken! Wer Single ist und sich zu Beginn des Tages möglicherweise am liebsten verkriechen würde, wird sich wundern: Die Sterne halten einige Überraschungen parat: Eine Person, die am 14. (wieder) Kontakt aufnimmt, hat durchaus ernste Absichten. Also nur Mut, liebe Schützen!