Am Freitagabend gab Justin Bieber ein Konzert, um auf den kommenden Super Bowl einzustimmen. Bei der Aftershow-Party kam es dann zu mehreren Schüssen. Ein Streit soll eskaliert sein.

Auf der Gästelste der Party standen zahlreiche prominente Gäste wie Khloé Kardashian, Kendall Jenner und Leonardo DiCaprio.

Um auf den anstehenden Super Bowl einzustimmen gab Justin Bieber am Freitagabend ein Konzert vor rund 1500 Gästen – darunter auch zahlreiche Promis. Doch nach dem Konzert kam es zu äußerst dramatischen Szenen.

Die Aftershow-Party von Justin Bieber in Los Angeles endete in einer wilden Schiesserei. Laut TMZ hätten sich die Rapper Kodak Black, Gunna und Lil Baby auf der Strasse unterhalten, als gegen 2.45 Uhr ein Streit ausgebrochen sei. Kodak Black soll in der Folge jemandem einen Schlag verpasst haben. Danach fielen mehrere Schüsse.

Rapper Kodak Black shot after Justin Bieber concert in LA, 3 others shot as well, no deaths



Super Bowl Weekend LA is off to a great start



pic.twitter.com/mFjPslOZDN