Happy News aus Hollywood. Schauspielerin Shay Mitchell ist wieder schwanger und das mit ihrem zweiten Kind. Das verkündete die 34-Jährige am Dienstag mit einem süßen Babybauch-Foto auf ihrem Instagram-Account.

Zum Foto schreibt Shay außerdem sehr emotionale Worte, weil sie kurz zuvor ihre Großmutter verlor hat.

Shay Mitchell ist wieder schwanger

Die Schauspielerin hat frohe Neuigkeiten zu verkünden. Denn Baby Nummer zwei ist auf dem Weg. Das teilte Shay ihren Fans am Montag über ihren Instagram-Kanal mit. Im Oktober 2019 wurden die „Pretty Little Liars“-Darstellerin und ihr Partner Matte Babel zum ersten Mal Eltern von Tochter Atlas. Dass es aber nicht nur bei einem Baby bleiben werde, verriet sie schon vor rund zwei Jahren. Und jetzt ist es wieder so weit. Atlas bekommt ein Geschwisterchen.

Zu ihren Babybauch-Fotos teilte sie aber auch emotionale Worte mit ihren Fans. Denn vor wenigen Tagen verlor sie ihre Großmutter, die eine ihrer wichtigsten Bezugspersonen war. „Sich von einem geliebten Menschen zu verabschieden und gleichzeitig die Freude zu erleben, einen neuen Menschen auf dieser Welt willkommen zu heißen, ist der große Kreislauf des Lebens„, so die 34-Jährige.

„Kleines, wir sind so aufgeregt, dich kennenzulernen“

Durch den Tod ihrer Großmutter habe die bald zweifachen Mutter zu spüren bekommen, wie nah Verlust und Leben beieinander liegen. Obwohl die Trauer um ihre Oma natürlich sehr groß ist, könne sie es aber kaum erwarten, den Familienzuwachs kennenzulernen. „Es ist die schwierigste Zeit, die ich bisher erlebt habe“, schreibt die Schauspielerin in die Caption.

Doch Shay Mitchell sei sich sicher, dass das von Anfang an der Plan des Universums war. Denn sie brauche andere „weltliche Freuden“, um den Verlust einer der wichtigsten Menschen in ihrem Leben abzufedern.