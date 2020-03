Die Zahl der weltweiten Coronavirus-Infektionen steigt weiter. Mittlerweile haben sich bereits mehr als 720.000 Menschen mit Covid-19 infiziert.

In Italien sind an den Folgen bereits fast 11.000 Menschen gestorben.

Coronavirus breitet sich weltweit immer mehr aus

Weltweit zählte die amerikanische Johns-Hopkins-Universität am Montagmorgen 723.740 Coronavirus-Infektionen. Insgesamt sind außerdem bereits 34.018 Menschen an den Folgen gestorben. Experten gehen allerdings von einer weitaus höheren Dunkelziffer aus. Denn in kaum einem Land gibt es derzeit genügend Tests.

Aktuelle Zahl der Infektionen (Stand: 30. März)

Fast 11.000 Tote in Italien

Wie der italienische Zivilschutz am Wochenende mitteilte, stieg die Zahl der Corona-Toten am Sonntag auf insgesamt 10.779. Das ist die höchste Zahl weltweit. Dennoch verringert sich die Zahl der Neuinfektionen im Land langsam und liegt derzeit bei 97.689.