Laut dem Gesundheitsministerium ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Österreich zuletzt auf 8813 gestiegen. (Stand: 30. März, 8:00 Uhr).

187 Patienten befinden sich momentan auf der Intensivstation. Die meisten Infizierten sind zwischen 45 und 54 Jahre alt.

Knapp 50.000 Coronavirus-Tests

Insgesamt 49.455 Tests zur Ermittlung der Coronavirus-Infektionen in Österreich wurden laut Gesundheitsministerium bereits durchgeführt. Die meisten Infektionen gibt es derzeit in Tirol. Denn dort gibt es insgesamt 2.001 bestätigte Corona-Fälle. In Oberösterreich sind es laut den neuesten Zahlen 1.509 Fälle, 1.386 in Niederösterreich, 1.116 in Wien, 171 im Burgenland, 929 in der Steiermark, 264 in Kärnten, 849 in Salzburg und 606 in Vorarlberg.

86 Todesfälle in Österreich

Zu den Todesopfern veröffentlichte das Ministerium bislang keine neuen Zahlen. Laut letzten Berichten gibt es derzeit 86 bestätigte Todesfälle in Folge der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19.

Auf der Webseite des Gesundheitsministeriums kann man die aktuellen Fallzahlen in Österreich regelmäßig mitverfolgen.