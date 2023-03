Ein Heiratsantrag muss etwas Besonderes sein, richtig? Dieser TikToker setzt die Messlatte jetzt besonders hoch. Denn er mietete für seinen Antrag einen ganzen Kinosaal und stellte den oscarprämierten Film „Everything Everywhere All At Once“ nach.

Das Video postete er dann auf TikTok – und ging damit viral.

Heiratsantrag auf der Kinoleinwand

Für seinen Heiratsantrag mietete Daniel Le einen ganzen Kinosaal, um sich mit seiner Freundin und ihren engsten Freunden in einer Sondervorführung „Everything Everywehere All At Once“ noch einmal gemeinsam anzusehen. Doch statt den originalen Film zu zeigen, hat Daniel sich für den Antrag einfach selbst in einige Szenen des Films geschnitten.

Wie im viralen TikTok-Clip zu sehen ist, ahnt seine Freundin Annie schon direkt zu Beginn des Films, dass etwas nicht stimmen kann. Die Qualität des Oscar-Gewinners ist einfach zu schlecht. Als sie jedoch sieht, wie ihr Freund plötzlich die ikonischen Charaktere wie den Ehemann Waymong Wang oder die Steuerprüferin Deirdre spielt, kann sie sich vor lauter Lachen kaum halten.

Dann springt der Film zu einem Ausschnitt, in dem Daniel in seinem Auto in die Kamera spricht. „Es tut mir leid, dass ich den Film für alle unterbreche, ich wollte Annie einfach überraschen“, so Daniel. Danach tauchen mehrere Clips von Annie auf, in denen Daniel erzählt, wie sehr er seine Freundin liebt und wie besonders sie für ihn ist. Am Ende fügt er noch süße Videos mit Botschaften von Annies Freunden hinzu, die zusammen mit ihnen im Kino sitzen.

TikToker setzt Messlatte besonders hoch

Während Annie die rührenden Clips auf der Kinoleinwand sieht, kann sie ihre Tränen kaum zurückhalten. Am Ende des TikTok-Videos geht Daniel vor Annie auf die Knie und fragt seine Freundin, ob sie ihn heiraten möchte. „Sie hat Ja gesagt!!!“, schreibt Daniel dann noch ins Video. Im Hintergrund brechen ihre Freunde in Jubel aus. Viele TikTok-User schreiben in den Kommentaren, dass sie so gerührt waren, dass auch ihnen die Tränen kamen. Andere kommentierten, dass Daniel die Messlatte für zukünftige Anträge mit seiner Aktion nun ziemlich hoch gelegt hat. Dem können wir nur zustimmen! 😀