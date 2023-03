Die „Hunger Games“-Filmreihe erlebt auf TikTok gerade wieder einen großen Hype. Und wer sich die Filme als Erwachsener ansieht, merkt schnell: sie sind deutlich brutaler, als wir sie in Erinnerung hatten.

Vielleicht waren wir damals aber auch einfach zu sehr von dem Liebesdreieck geblendet.

Warum gerade alle auf TikTok wieder über die „Hunger Games“ sprechen

Es ist mittlerweile elf Jahre her, seit wir Katniss Everdeen das erste Mal dabei zusahen, wie sie heroisch ihre Schwester schützt und sich freiwillig als Tribut für die „Hunger Games“ meldet. Die Buchverfilmung von „Die Tribute von Panem – The Hunger Games“ war in den 2010er-Jahren eines der Film-Phänomene für Teenager. Denn als die „Twilight“-Saga langsam zu Ende ging war die Geschichte genau das, wonach sich Teenager weltweit sehnten. Eine neue Dreiecksbeziehung mitten in einer Dystopie; gepaart mit Liebe, Schmerz, Leid und Gesellschaftskritik. Und ganz ehrlich: welches Teenagermädchen mit braunen Haaren hat sich denn nach den Filmen keinen seitlichen Zopf geflochten und mit dem Gedanken gespielt, sich dem Bogenschießen zu widmen?

Doch mittlerweile sind wir wohl alle aus unserer Bogenschieß-Phase rausgewachsen, der seitliche Zopf gehört nicht mehr zu unserem Styling und die Frage, ob man Team Peeta oder Team Gale ist, beschäftigt uns bei weitem nicht mehr so intensiv wie früher. Zumindest bis vor kurzem. Denn wer gerade auf TikTok herumscrollt, merkt: wir haben Katniss, Peeta und Gale auch mehr als ein Jahrzehnt später nicht vergessen! Denn die „Hunger Games“ erleben online gerade eine richtige Renaissance und sorgen für sehr unterhaltsame TikTok-Videos.

Prequel schon im November 2023

Grund dafür ist zum einen, dass die Filme gerade wieder auf Netflix verfügbar sind. Die perfekte Grundlage, um in nostalgischen Erinnerungen an den Teenager-Hype zu schwelgen. Andererseits wird 2023 aller Voraussicht nach aber ohnehin ein Jahr, das im Zeichen der „Hunger Games“ stehen wird. Denn im November kommt der Prequel-Film „Die Tribute von Panem X – Das Lied von Vogel und Schlange“ in die Kinos. Spätestens dann sind wir wieder mitten in Panem. Also eigentlich Grund genug, alle Filme nocheinmal anzuschauen und Präsident Snow – der im Prequel die Hauptrolle übernimmt – ganz genau unter die Lupe zu nehmen.

Und eines wird gleich in den ersten Minuten des Rewatchings klar: als Erwachsene merken wir erst richtig, wie extrem die vier Filme eigentlich waren. Und nein, wir sprechen hier nicht nur von der offensichtlichen Brutalität, die entsteht, wenn Teenager gezwungen werden, sich gegenseitig zu töten. Viel schlimmer ist zu sehen, wie jung die Hauptfiguren tatsächlich waren; und welche enormen emotionalen und körperlichen Schäden sie von diesen Hunger Games davontragen. Denn mal ganz abgesehen davon, dass Katniss schon im Alter von 17 (!!!!) Jahren eine ganze Revolution anführen sollte, sind es die kleinen Szenen, in denen das Ausmaß dieser Dystopie gezeigt wird, die heute deutlich einschneidender sind als damals. Wie etwa das Leid in Distrikt 12, die Hilflosigkeit der Bürger:innen und die Traumata, die sie schon spüren, wenn sie nur an die nächsten Spiele denken.

Neuer „Hunger Games“-Hype klärt die Frage: Team Peeta oder Team Gale

Und noch eine Sache ist als Erwachsener ziemlich offensichtlich: Team Gale gibt es nicht mehr! Denn während man sich als Teenager ganz im Sinne der „Twilight“-Pärchenaufteilung noch in Team Peeta und Team Gale aufteilte, ist heute onlinefür alle klar: für Katniss gab es eigentlich nur eine Option! Und die ist Peeta. Denn während Gale sich für Krieg, Tötungen und Waffen interessierte (und dadurch sogar für den Tod von Katniss Schwester Prim verantwortlich war), fokussierte sich Peeta auf das bestmögliche Ergebnis für ALLE.

Er will eine gerechte Welt – und will sein eigenes Leben opfern, um sicherzustellen dass Katniss zurück zu ihrer Familie kommt. Peeta nutzt sogar einen PR-Gag (den Katniss-Crush), um seiner großen Liebe zu helfen; ohne zu erwarten, dass sie ihn jemals auch lieben wird. Für viele TikToker:innen ist deshalb heute klarer als je zuvor, wer in dem Liebesdreieck von Anfang an die größeren Chancen hatte. Und um das zu beweisen nehmen sie auch gerne einzelne Szenen auseinander und analysieren jeden noch so kleinen Dialog.

Sieht also ganz so aus, als hätten die User:innen auf TikTok eine neue /alte Faszination entdeckt. Es wird also wieder nostalgisch! Bleibt nur zu hoffen, dass die „Hunger Games“-Renaissance nicht nocheinmal für einen Hype bei seitlich geflochtenen Zöpfen und Mockingjay-Pins sorgt. Das wäre dann doch ein bisschen zu nostalgisch, wenn ihr uns fragt!