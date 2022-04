Fröhliche Hungerspiele. Es geht zurück nach Panem. Denn das Prequel „Die Tribute von Panem: Das Lied von Vogel und Schlange“ wird verfilmt. Und wie das zuständige Studio Lionsgate verrät, wird schon ganz bald wieder gekämpft!

Dieses Mal jedoch ohne Jennifer Lawrence.

Prequel „Die Tribute von Panem: Das Lied von Vogel und Schlange“ wird verfilmt

Mittlerweile zehn Jahre ist es her, seit Katniss Everdeen uns zum letzten Mal mit nach Panem nahm. Denn damals erschien der letzte Teil der „Tribute von Panem“-Filmreihe. Zumindest bis jetzt. Denn wie das verantwortliche Filmstudio Lionsgate jetzt bei der CinemaCon in Las Vegas verkündete, ist der nächste Teil schon mitten in der Produktion.

Die Rede ist von „Die Tribute von Panem: Das Lied von Vogel und Schlage“; ein Prequel, das Autorin Suzanne Collins im Mai 2020 als Buch veröffentlicht hat. Bereits bevor das Buch im Handel erhältlich war, stand übrigens schon fest, dass es als Film adaptiert wird.

„Das Lied von Vogel und Schlange“ spielt mehrere Jahrzehnte vor den eigentlichen Handlungen in der „Tribute von Panem“-Reihe und dreht sich inhaltlich um den späteren Präsidenten Coriolanus Snow.

Dieser ist gerade 18 Jahre alt, als er zu einem Mentor für die Hungerspiele auserwählt wird. Konkret bedeutet das, dass er einen Teilnehmer aus einem Distrikt betreuen soll. Coriolanus bekommt die gleichaltrige Lucy Gray Baird aus Distrikt zwölf – dem ärmsten aller Distrikte – zugeteilt und muss versuchen, aus ihr eine Gewinnerin zu machen. Nicht nur, um sein Image aufzupolieren, sondern auch, um ihr Leben zu retten.

Startdatum steht fest

Im ersten Mini-Teaser, der auf der CinemaCon gezeigt wurde, wurde aber noch nicht viel verraten. Denn der Cast ist noch streng geheim. Bekannt ist bisher nur, dass Francis Lawrence nach den Teilen zwei, drei und vier auch in dem Prequel Regie führen wird. Michael Arndt, der das Drehbuch für den zweiten Teil „Catching Fire“ geschrieben hat, ist erneut als Drehbuchautor dabei.

Dementsprechend wenig gab es in dem Clip zu sehen. Die Verantwortlichen machten es laut Medienberichten mit dem Teaser-Clip nämlich besonders mysteriös. Denn dieser zeigte lediglich Eis, das von Ästen schmilzt, sowie die Enthüllung von zwei goldenen Figuren, bevor der Text „Im Jahr 2023 wird die Welt herausfinden, wer ein Singvogel und wer eine Schlange ist“, enthüllt wird.

Ein paar Dinge können Fans jedoch schon vermuten. Denn nachdem es sich um eine Vorgeschichte handelt, werden wir von dem originalen Cast wohl eher weniger zu sehen bekommen. Denn Katniss Everdeen (gespielt von Jennifer Lawrence), Peeta Mellark (Josh Hutcherson) und Gale Hawthorne (Liam Hemsworth) waren zum Zeitpunkt der Handlung wohl noch nicht einmal auf der Welt.

Doch neben Spekulationen und Hinweisen brachte der Teaser zum Schluss auch ganz essentielle News. Denn „Das Lied von Vogel uns Schlange“ soll bereits am 17. November 2023 erscheinen. Ob es zeitgleich auch einen Start hierzulande gibt, bleibt abzuwarten.