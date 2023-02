Es dauert nicht mehr lange, bis wir die zweite Staffel der gehypten Netflix-Serie „Sex/Life“ endlich verschlingen können. Jetzt hat der Streamingdienst den Trailer zu den neuen Folgen gedropped – und der hat es wirklich in sich! Es gibt heiße Sexszenen, heftige Dramen und große Gefühle.

Und damit bekommen wir auch genau das, wonach unser Streaming-Herz verlangt.

Der Trailer zu Staffel 2 von „Sex/Life“ ist da

Ihr wollt wissen, wie das Liebesdreieck zwischen Billie, Cooper und Brad weitergeht? Dafür müsst ihr euch nicht mehr allzu lange gedulden, denn die zweite Staffel der gefeierten Netflix-Serie „Sex/Life“ startet bereits am 2. März 2023. Um uns die Wartezeit noch etwas zu versüßen, hat der Streamingdienst nun auch den Trailer zu den neuen Folgen veröffentlicht. Eines ist klar: Billie ist ab sofort nicht mehr die einzige Person in der Serie, die heißen Sex hat.

Wie es scheint, hat sich die missliche Lage von Billie mehr oder weniger von selbst gelöst. Brad hat eine Neue und serviert seiner Ex die News mit der Erklärung: „Vor sechs Monaten bin ich mit einem Ring zu dir gekommen. Du hast ‚Nein‘ gesagt und jetzt ist es zu spät“. Sein neuer Love-Interest: Gigi, mit der Billie bestimmt noch aneinandergerät. Doch auch Cooper, Billies Ehemann und Vater ihrer beiden Kinder, scheint sich von ihr getrennt zu haben und vergnügt sich anderweitig. Laut dem Trailer kommt er einer bereits bekannten Arbeitskollegin dabei sehr nahe …

Sex, Dramen und ein schwerer Unfall

So wie wir Billie jedoch kennen, kommt sie allerdings schnell wieder auf Beine und findet zurück ins Dating-Game. Hier kommt auch schon ein dritter Mann ins Spiel: Majid. Auch mit ihm erlebt sie unzählige heiße Stunden. Wird sie sich schlussendlich vielleicht sogar in ihn verlieben? Auch Billies BFF Sasha trifft in Staffel zwei auf einen Mann, der ihr (Sex-)Leben vollkommen auf den Kopf stellt. Fest steht, dass auch die neuen Folgen unzählige leidenschaftliche Momente zeigen, die uns bestimmt noch bis in unsere Träume verfolgen.

Natürlich kommt auch das Drama in Staffel zwei von „Sex/Life“ nicht zu kurz! Die Zuseher:innen erwarten jede Menge Tränen, Konflikte, Intrigen und wie es laut dem Trailer aussieht, ist auch ein schwerer Unfall Teil der Fortsetzung. Geht es nach den Kommentaren im Netz, haben die Serienmacher mit dem Sneak Peak auf die neuen Folgen sämtliche Erwartungen der Fans sogar übertroffen. „Das ist genau das, wofür ich hier bin“, schreibt jemand. „Endlich, ich habe schon so lange darauf gewartet“, freut sich eine Userin.

Dieser Cast ist wieder mit dabei

Neben den drei Hauptdarstellern Sarah Shahi (Billie), Adam Demos (Brad) und Mike Vogel (Cooper), sind auch Margaret Odette (Billies BFF Sasha) und Li Jun Li (Coopers Affäre Francesca) wieder am Start. Die Neuzugänge Wallis Day (Brads neue Flamme Gigi), Cleo Anthony (Sashas Love Interest Kam) und Darius Homayoun (Billies neuer Freund Majid) versprechen, das Leben der anderen ordentlich durcheinander zu bringen.