Joe Goldberg ist (unter falschem Namen) zurück und beweist in Staffel vier von „You“ einmal mehr: das Chaos folgt ihm überall hin. Denn statt einer entspannten Zeit in Europa erwarten den psychopathischen Serienmörder in den neuen Folgen ein Stalker – und einige unerklärliche Morde.

Doch auch, wenn der erste Teil der Staffel viele Mysterien scheinbar aufklärt: wir haben da noch ein paar Fragen.

Die vierte Staffel von „You“ stellt alles auf den Kopf

In der neuen Staffel von „You“ ist wirklich alles anders: Joe Goldberg hat nicht nur einen neuen Namen (Professor Jonathan Moore), sondern auch einige neue Rätsel, die er lösen muss. Denn statt eine neue große Liebe zu stalken, wird er in den neuen Folgen scheinbar selbst gestalkt. Wie sich am Ende des ersten Teils herausstellt, benutzt ihn der erfolgreicher Autor Rhys, um die Elite Londons zu töten und ihn zu seinem Komplizen zu machen. Aber stimmt das wirklich? Und was hat es mit all den anderen Unstimmigkeiten der ersten fünf Folgen auf sich? Wir haben auf jeden Fall noch fünf Fragen, die in der zweiten Hälfte der Staffel hoffentlich geklärt werden!

1. Wie kann sich Joe diesen Lifestyle leisten?

Wir wissen aus den vergangenen Staffeln, dass Joe einen gewissen Lifestyle lebt. Gemietete Kellerabteile, zahlreiche Bücher, maßgeschneiderte Boxen aus Glas… das alles ist bestimmt nicht günstig. Mal abgesehen davon hat Joe in der neuen Staffel auch noch ein wunderschönes Appartement mit einem „Kamin in jeder Ecke“ und kann es sich auch leisten, wochenlang durch Paris zu spazieren, um Marianne zu finden.

Aber wie kann er das alles finanzieren? Ist das noch das letzte Geld, das er aus der Ehe mit Love mitnehmen konnte? Ging ein Großteil davon nicht an den Auftragskiller, der ihm die neue Identität ermöglichte? Viel Erspartes kann er selbst ja nicht haben. Schließlich wuchs er nicht gerade in Reichtum auf. Wir würden uns ja einen Einblick in Joes Finanzen wünschen – der hat bestimmt den ein oder anderen Tipp für effizientes Haushalten mit dem Einkommen.

2. Wie extrem gut ist Joes Ausdauer?

Wo wir schon bei unlogischen Aspekten aus Joes Leben sind. Wer schon einmal in London war, der weiß: diese Stadt ist RIESIG und wer sich einen stundenlangen Fußmarsch durch stark befahrene Straßen ersparen will, steigt lieber in die U-Bahn.

Tja, zumindest machen das alle, außer Joe. Denn der schwärmt schon in der ersten Folge davon, wie gerne er durch London spaziert, um die Gen Z zu beobachten. Und das, obwohl die Universität, in der er unterrichtet, auf der anderen Seite der Stadt von seinem Zuhause ist. Eifrige Fans auf TikTok haben sich das schon ganz genau angesehen und haben entdeckt: das wäre ein Fußmarsch von fast sieben Stunden.

Also entweder Joe steht gerne schon bei Morgengrauen auf, um seine Nachmittagsseminare unterrichten zu können, oder er hat eine heimliche Superspeed-Superkraft. So oder so, dieses Geheimnis muss geklärt werden!

3. Wer ist die Fotografin?

Ist euch in den ersten fünf Folgen auch aufgefallen, dass eine Fotografin offenbar ganz besonderes Interesse an Joe hatte? Denn die blonde Frau sehen wir zwei Mal dabei, wie sie ganz explizit ein Foto von Joe machen will, während die Londoner High Society eigentlich das ganze Spotlight auf sich ziehen sollte. Erstmals sehen wir sie bei Simons Ausstellungseröffnung, später bei seiner Trauerfeier. Ist sie einfach nur interessiert an dem neuen Gesicht in der Gruppe oder weiß sie vielleicht sogar, wer der Mann mit dem Bart eigentlich ist?

4. Es gibt keine Zufälle also warum gibt Nadia Joe das Buch?

Nadia erklärt Joe die Regeln von Murder Mystery und betont selbst: es gibt keine Zufälle. Wenn das stimmt, warum gibt dann genau sie ihm das Buch von Rhys, den er kurze Zeit später kennenlernt? Steckt sie hinter dem Mordkomplott? Ist sie ein Teil des Plans? Wollte sie Malcolm nach der Affäre vielleicht einfach loswerden? Eines scheint nach den ersten fünf Folgen klar zu sein: Nadia ist nicht nur einfach irgendeine Studentin.

5. Lebt Love doch noch?

Apropos ungeklärte Mysterien. Im Teaser zum zweiten Teil der vierten Staffel sehen wir ganz klar, dass Love wieder eine Rolle spielen wird. Denn in einem Shot ist sie klar zu sehen, wie sie mit Rhys Buch in der Hand in einer von Joes Boxen sitzt. Heißt das, dass Love doch am Leben ist? Hat sie Joes Angriff und das brennende Haus überlebt und ist jetzt auf der epischen Mission, sich an ihrem Ehemann zu rächen? Oder ist das nur eine von vielen Illusionen und Halluzinationen, die Joe im Laufe seines Lebens erlebt? Das werden wir wohl am 9. März erfahren, wenn der zweite Teil der vierten Staffel „You“ auf Netflix verfügbar ist.

Was sagt ihr: Ist Love noch am Leben? Ja und sie steckt hinter den ganzen Mordplänen! Nein, sie ist ganz sicher tot!

