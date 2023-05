Traurige Nachrichten aus Hollywood. Der aus der „Thor“-Filmreihe bekannte Darsteller Ray Stevenson ist am Sonntag verstorben. Er wurde nur 58 Jahre alt.

Das bestätigte kürzlich seine Agentur gegenüber der Nachrichtenagentur dpa.

Ray Stevenson mit 58 Jahren gestorben

Der nordirische Schauspieler, den man unter anderem aus der „Thor“-Filmreihe als Volstagg kennt, ist tot. Am Montag bestätigte seine Agentur, dass er am Sonntag auf der italienischen Insel Ischia gestorben ist. Nähere Details zum Tod des 58-Jährigen sind nicht bekannt. Wie die italienische Tageszeitung „La Repubblica“ online berichtet, soll sich der Darsteller für Dreharbeiten auf der Insel aufgehalten haben. Am Samstag sei Stevenson ins Krankenhaus eingeliefert worden und einen Tag später dort verstorben. Genaue Hintergründe sind nicht bekannt.

Im Laufe seiner Karriere verkörperte Stevenson oftmals Soldaten und Kämpfer. „Im Herzen bin ich wohl ein alter Krieger“, sagte er einmal in einem Interview. Seinen großen Durchbruch feierte der „Thor“-Darsteller 2005 mit seiner Hauptrolle als römischer Legionär in der Fernsehserie „Rom“. „Das war eines der wichtigsten Jahre in meinem Leben“, so Stevenson. „Es brachte mich dazu, mich in meine eigene Haut zu setzen und zu sagen: Mach einfach den Job. Der Job ist genug.“

Auch bekannt aus „Star Wars“-Universum

Einige Jahre später spielte Ray Stevenson in der „Thor“-Filmreihe die Figur Volstagg, einen der besten Freunde von Thor. Außerdem verkörperte er in „Die Drei Musketiere“ die Rolle des Porthos an der Seite von Christoph Waltz. Auch in der Serie „Vikings“ war der „Marvel“-Darsteller zu sehen; dort spielte er den mysteriösen Seefahrer Othere.

Im vergangenen Jahr war der Schauspieler zudem in der dritten Staffel der deutschen Serie „Das Boot“ als Marine-Offizier Jack Swinburne zu sehen. Auch aus dem „Star Wars“-Universum kennt man den Darsteller. Dort wirkte er in „Star Wars Rebels“ und „The Clone Wars“ mit. In der kommenden Live-Action-Serie „Ashoka“, die voraussichtliche im August auf Disney+ erscheinen soll, spielt er den Bösewicht Baylan Skoll.