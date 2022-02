Lange hielten sich die Gerüchte rund um eine Beziehung zwischen Angelina Jolie und The Weeknd. Doch entweder sind die beiden nie zusammen gewesen oder wieder getrennte Wege gegangen. Denn der Sänger wurde zu seinem Geburtstag küssend mit einer anderen gesichtet. Dabei soll es sich um DJane Simi Khadra handeln.

Simi Khadra war einmal eine enge Freundin von Bella Hadid, der Ex-Freundin des Musikers.

Hat The Weeknd eine neue Freundin?

Seinen 32. Geburtstag zog der Sänger vergangenes Wochenende ganz groß auf. Im Club „Delilah“ in Las Vegas feierte er gemeinsam mit Drake, Swedish House Mafia und vielen anderen Gästen. Es gab sogar einen Cocktail, den der Club zu Ehren des Musikers zusammengestellt und nach ihm benannt hat. Wer allerdings weit und breit nicht zu sehen war: Angelina Jolie. Die Gerüchte rund um ihre heimliche Liebesbeziehung hielten sich hartnäckig. Angeheizt wurden sie von seinem Song „Here We Go… Again“, in dem er laut Fan-Spekulationen von der Schauspielerin singen soll. In der verdächtigen Songzeile singt er: Und meine neue Freundin ist ein Filmstar“. Kein Wunder also, dass Fans eine Beziehung vermuteten.

Inzwischen scheint Angelina offenbar Geschichte zu sein. Denn bei seiner Geburtstagsparty hatte der Popstar nur Augen für eine Frau: DJane Simi Khadra. Mit der DJane/Influencerin soll er den Abend über geschmust haben.

Simi ist befreundet mit Ex-Freundin Bella Hadid

Schon zuvor munkelte man, dass die beiden mehr als nur Freunde sein könnten. Die Knutschszene an seinem Geburtstag bestätigte das nun, wie ein Video von TMZ nun beweist. Doch die beiden verbindet mehr als nur die Geburtstagsknutscherei – denn Simi soll einst eine gute Freundin von TheWeeknds Ex Bella Hadid gewesen sein. Wie es mit The Weeknd und Simi weitergeht, bleibt abzuwarten.