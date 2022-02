Das Liebesabenteuer in Mexiko geht in die fünfte Runde: Bachelor Dominik lud fünf Ladys zu einer makabren Fake-Leichenschau ein. Kann man machen, oder auch nicht!

Aja und eine Dame – die wirklich niemand am Radar hatte – hat mit Dominik geknutscht.

Bachelor 2022: Folge Fünf sorgt für mächtig Wirbel

Uiuiui, da war wieder einiges Los in der Ladysvilla in Mexiko. Also dass der Bachelor prinzipiell als das größte Universaltalent inszeniert wird, gehört bei diesem Format schon dazu. Er muss sportlich, smart, witzig und kreativ sein. Aja und er muss natürlich auch immer alle Girls gleichzeitig mit seinen Sprüchen bei Laune halten. Tja und in Folge fünf kommt nun noch ein weiterer Punkt hinzu: Er muss offenbar tot sein.

Na gut, nicht wirklich tot, sonst wäre Staffel 12 von „Der Bachelor“ ja schon auserzählt. Aber der aktuelle Bachelor Dominik hat sich für das Gruppendate in Folge Fünf etwas ganz… ja sagen wir „Originelles“ einfallen lassen.

„Also, wenn man mich fragen würde, was das schlimmste Date ever war bei mir, dann würde ich auf jeden Fall mit ‚heute‘ antworten.“, so das Fazit von Christina. Klingt ganz schön vielversprechend, oder? Doch was genau hat Dominik denn nun mit den Mädels angestellt?

Dominik lädt zu makaberem Date

Der hat in Folge fünf keine Kosten und Schminke gescheut, um seine Ladies „landestypisch“ auf die Probe zu stellen. Zumindest denkt er das, oder die Produzenten. „Wir feiern heute den Día de Muertos, der Festtag der Toten“, erklärt Dominik seinen Angebeteten: „Das ist der Tag, an dem die Lebenden das Gemeinsam sein mit den Toten feiern.“ Ja, wer zumindest ein ganz kleines bisschen in der Spanisch-Stunde in der Schule aufgepasst hat, könnte sich schon zusammenreimen, was der Día de Muertos bedeutet.

Na gut, aber da der Bachelor zu einer guten Feier ja wohl noch nie „nein“ gesagt hat, warum dann zu einer mit Toten. Also rauf mit dem Sombrero und der Toten-Schminke und ab in den Sarg. Der Sinn hinter dem ganzen Zinnober? Die Mädels sollen mehr oder wenige eine Grabrede halten und Dominik auf diesem Wege ihre Gefühle gestehen. „Ihr werdet mir mal mit auf den Weg geben, was ihr mir noch gerne sagen hättet wollen.“, so Dominik.

Bild: RTL

„Das war zu viel für mich“

Das morbide Spiel, bei dem es wohl darum ging, dem Bachelor eine Extra-Portion Honig ums Maul zu schmieren, kommt aber nicht bei allen Gruppendate-Anwesenden gut an. Jana-Maria kommen im Nachgespräch die Tränen: „Das war zu viel für mich“, schluchzt die Königin der Eifersucht (aber zu Jana-Maria kommen wir noch). Auch Christina N. ist wie zu Beginn bereits erwähnt alles andere als amused. Die freut sich nach dem Date „Gott sei Dank“ wieder in der Villa zu sein.

Drama um Armband

Zurück in der Ladysvilla ist das Muertos-Date aber schnell wieder vergessen. Da steht bei den Damen plötzlich wieder Jana-Maria im Mittelpunkt. Wir erinnern uns: Jana-Marie war die Lady, mit der Dominik als erstes geknutscht hat. Und die sich offenbar die vorherigen „Bachelor“-Staffeln nicht angesehen hat, sonst wüsste sie vielleicht, dass Besitzansprüche á la Mimi aus Staffel 11 nicht soooo gut ankommen.

Jedenfalls wurde Mimi nun auch als „egoistische Falschspielerin“ bezeichnet. Stein des Anstoßes ist ein vom Bachelor in Umlauf gebrachtes Armband. Warum, wieso und weshalb sich diesbezüglich eine regelrechte Anti-Jana-Maria-Armee formiert, ist nicht so ganz eindeutig, aber letztendlich sieht Jana-Maria selber ein: „Ich habe mich scheiße verhalten!“ Dann wissen wir das jetzt auch. Weiter im Text…

Überraschender Kuss beim Einzeldate

Am nächsten Tag geht es für ein Gruppendate an den Strand. Das Anschlussdate bekommt Emily. Die Klagenfurterin hatte wegen einer Krankheitspause wenig Zeit, den Bachelor kennenzulernen. Das holt sie jetzt im Rekordtempo auf. Sie erzählt, dass sie bisher immer nur für ihre Partner lebte. Erst eine toxische Beziehung ließ sie umdenken. „Wow, das klingt reif“, findet Dominik. Als im Hintergrund ein Feuerwerk losgeht, küssen sie sich!

Bild: RTL

Es folgt also Kuss Nummer drei und Emily kann sich dann in der Villa bei einer Vielzahl neugieriger Blicke rechtfertigen. „Na, wie wild habt ihr rumgeleckt?“, will Christina Aurora wissen. Emily macht kein Geheimnis aus dem Kuss, was dazu führt, dass einige Ladys in der Villa in den Schmoll-Modus schalten. Der überraschende Kuss wirft auch den Bachelor etwas aus der Bahn. Vor der Nacht der Rosen steht das Gefühlsleben des Hauptdarstellers Kopf: „Das ist alles so crazy und intensiv hier!“, sagt der Bachelor.

Bachelor 2022: Drei Ladys müssen gehen

Trotzdem scheint der Mann, der sich selbst als Typ bezeichnet, der „gerne seine Frau markiert“, wohl noch alle anwesenden Damen fest im Griff zu haben. Er entscheidet sich in der Nacht der Rosen dann aber gegen drei Kandidatinnen. Diese hören auf die Namen Christina Aurora, Chiara Madonna und Valeria Pérez Cortés. Alle anderen können sich über eine begehrte Rose freuen. Na gut nicht alle: Mimi…ähhh pardon Jana-Maria ist sauer, da sie bei der Vergabe länger zittern musste als sonst. Aber dass Jana schmollt, kennen wir ja schon.