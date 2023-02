Blake Lively soll wieder Mutter geworden sein! Das lässt zumindest ihr aktueller Instagram-Post vermuten. Denn in dem Karussell-Posting ist die „Gossip Girl“-Darstellerin seit Monaten zum ersten Mal wieder ohne Babybauch zu sehen.

Im September 2022 gab die Schauspielerin ihre Schwangerschaft bekannt.

Blake Lively soll wieder Mutter geworden sein

Huch, wo ist der Babybauch nur hin? Diese Frage stellen sich Fans gerade nach Blakes aktuellstem Insta-Posting. Auf dem ersten Foto des Karussells ist die Darstellerin nämlich neben ihrem Ehemann Ryan Reynolds und ihrer Mutter Tammy zu sehen. Doch ein Detail fällt sofort ins Auge: Zum ersten Mal seit Monaten sieht man die Schauspielerin ohne ihren runden Schwangerschaftsbauch. In der Bild-Beschreibung des Karussells schreibt die 35-Jährige nur: „Puppy Bowl Sunday 2023. Wir waren fleißig“.

Der Puppy Bowl Sunday ist eine TV-Sendung, die am selben Tag ausgestrahlt wird, wie der Super Bowl. Doch in der Sendung geht es nicht um American Football, sondern um Hundewelpen, die in lustigen Spielen gegeneinander antreten. Das Ziel der Show: Hundewelpen ein neues Zuhause zu schenken. Es handelt sich laut Fans also eindeutig um ein aktuelles Foto.

In ihrem Posting erwähnt die Schauspielerin zwar nicht ausdrücklich, dass ihr viertes Kind auf die Welt gekommen ist. Trotzdem versetzte sie damit ihre Fans damit in helle Aufregung. „Wie du die Nachricht über die Geburt deines Kindes versteckt hast. Wirklich gut gemacht“, kommentiert ein Fan unter dem Post. Neben anderen Follower:innen, die der Schauspielerin gratulieren, kommentierte auch „Deadpool“-Schöpfer Rob Liefeld den Beitrag mit den Worten: „Epischer Beitrag! Aus all diesen Gründen!!!“

Baby-News im September 2022 bekannt gegeben

Weder der Name noch das Geschlecht des Babys sind bislang bekannt. Ehemann Ryan und Blake haben bereits drei gemeinsame Töchter: Die 8-jährige James, die 6-jährige Inez und die 3-jährige Betty. Erst im September 2022 gab Blake bei einem Event des Wirtschaftsmagazins „Forbes“ bekannt, dass sie ihr viertes Kind erwartet.

In den vergangenen Monaten hatte sie regelmäßig Fotos von sich und ihrem Bauch auf ihrem Insta-Account und ihren Stories gepostet. Der Grund: Um den Paparazzi zuvorzukommen, die immer wieder versucht hatten, Fotos von ihr und ihren Kindern zu schießen.

Auch Ryan äußerte sich in einigen Interviews zur vierten Schwangerschaft seiner Ehefrau. „Ich bin sehr aufgeregt“, erzählte er Entertainment Tonight. Und scherzte: „Man muss schon ein Idiot sein, um das viermal zu machen.“