In „You“ ist Penn Badgley als psychopathischer Stalker und Serienkiller zu sehen. Privat ist der Schauspieler allerdings unheimlich lustig. Das beweist der 36-Jährige gerade auf TikTok und macht damit sämtlichen Gen-Z’s Konkurrenz! In seinen Videos präsentiert er nicht nur freshe Dancemoves, sondern knöpft sich auch seine Kultrolle Joe Goldberg vor.

Denn er fordert seine blutrünstige Serienfigur auf, keine Menschen mehr zu töten. Ob das Wirkung zeigt?

Penn Badgley versucht „You“-Figur Joe Goldberg zu bekehren

Um so viele Fans wie möglich zu erreichen, muss man eben mit der Zeit gehen. Das hat Schauspieler Penn Badgley absolut verstanden. Denn seit kurzem kann er sich getrost als gefeierten TikToker bezeichnen. Und der Job eines solchen besteht nun eben darin, auf aktuelle Trends einzugehen. Für Penn bedeutet das, dass er die gehypte Netflix-Serie „You“, in der er selbst die Hauptrolle des psychopathischen Stalkers Joe Goldberg spielt, nicht unerwähnt lassen sollte.

Also teilte er Video mit dem Titel „Mein Bruder und ich“, in dem er einerseits sich selbst, den bescheidenen Schauspieler Penn Badgley spielt, und gleichzeitig auch in die Rolle von Joe Goldberg schlüpft. Seine Mission: Er versucht, den fiktiven, blutrünstigen Killer davon zu überzeugen, ab sofort keine Morde mehr zu begehen. „Okay, das sollte ein ziemlich einfaches Thema sein“, so Badgley zu Goldberg, „Also, sprich mir nach: Töte keine Menschen.“ So weit, so gut.

Fraglich ist jedoch, ob Penn wirklich zu Joe durchgedrungen ist. Denn die Antwort des gefährlichen Fanatikers: „Steck sie in einen Käfig.“ Okay … das Gespräch hat sich der 36-Jährige wohl etwas anders vorgestellt. Also probiert er es erneut und erhält eine weitere, sehr beunruhigende Antwort. „Stalke sie zuerst“, so Joe. Nach einem ewigen Hin und Her zwischen den beiden „Brüdern“, gab sich Penn schließlich geschlagen. „Das ist zu schwer. Ich kann es dir nicht beibringen“, zeigte sich der Schauspieler frustriert. Einen Versuch war’s zumindest wert!

Schauspieler wird zum TikTok-Superstar

Angefangen hat Penns florierende Karriere auf TikTok übrigens aufgrund einer einzigen Person: Taylor Swift! Der neueste Hit der Sängerin, „Anti Hero“, wird auf der Videoplattform nämlich auf und ab gespielt. Für Penn der perfekte Augenblick, um ins TikTok-Game einzusteigen. Denn er teilte kürzlich ein Video mit seinen Fans, in dem er zu Taylors Soundtrack seine Wohnungstüre öffnet und kein Geringerer als Stalker Joe Goldberg vor ihm steht.

Gegenüber dem Rolling Stone verrät der „You“-Star jetzt: „Ich habe schon seit Jahren überlegt, einen TikTok-Account zu erstellen, wenn die richtige Zeit dafür gekommen ist“. Und das ist scheinbar jetzt der Fall. „Als Taylors Lied veröffentlicht wurde, dachte ich mir, dass der Song mit niemand anderem so gut funktioniert hätte. Ich. Joe. Anti-Hero. Taylor Swift? Das war einfach der perfekte Moment“, so der Schauspieler. Mittlerweile hat der Clip fast zehn Millionen Aufrufe und selbst Taylor Swift ist begeistert. Sie kommentiert: „OMG!!!!“.

Auch sonst findet man auf Penn Badgley’s TikTok-Account alles, was das Gen-Z-Herz begehrt. Er folgt den neuesten Trends, singt und legt eine erstaunliche Tanzchoreografie nach der anderen hin. Seine Fans sind begeistert! „Das macht Joe Goldberg also in seiner Freizeit“, kommentiert ein User. Eine andere Person schreibt: „Ich hätte niemals gedacht, dass ich Penn Badgley mal heiß finden würde, aber da sind wir nun …“. Doch die meisten fragen sich: Wo hat der 36-Jährige gelernt, sich so dermaßen smooth zu bewegen?! Er hat weder als Dan Humphrey in der Kultserie „Gossip Girl“ einen Tanzkurs belegt, noch ist Stalker Joe dafür bekannt, katzenartig durch die Gegend zu tänzeln …