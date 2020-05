Wer trifft schon gerne Entscheidungen. Vor allem dann, wenn es wirklich um etwas Wichtiges geht, überlegt man lange und hat Angst davor, sich falsch zu entscheiden.

Und genau das passiert leider diesen vier Sternzeichen sehr häufig. Denn anstatt alle Möglichkeiten in Betracht zu ziehen und gewisse Dinge abzuwägen, treffen sie viele Entscheidungen meist sehr unüberlegt.

Zwillinge

Eigentlich haben Zwillinge ja Angst davor, die falsche Entscheidung zu treffen. Man sollte also meinen, sie wägen ganz genau ab und überlegen gut. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Denn sie haben noch mehr Angst davor, zu lange zu überlegen und dadurch etwas zu verpassen. Ihre FOMO ist größer als die Sorge über die falsche Entscheidung. Hinzu kommt eine extreme Sprunghaftigkeit. Denn Zwillinge ändern ständige ihre Meinung. Und genau diese Kombination führt leider dazu, dass sie oft unüberlegt handeln und sich zu spontan für das Falsche entscheiden.

Schütze

Der Schütze ist generell ein sehr ungeduldiger Menschen. Und genau aus diesem Grund überlegt er bei den meisten seiner Entscheidungen nicht lange. Er macht einfach das, was ihm gerade in den Sinn kommt und sich gut für ihn anfühlt. Egal, was die Konsequenzen sein könnten. Über die macht er sich nämlich erst später Gedanken. Und zwar erst dann, wenn es leider schon zu spät ist. Denn obwohl diese Strategie in manchen Fällen zwar aufgeht, endet sie in den meisten eher im Chaos…

Widder

Ähnlich wie der Schütze, ist auch der Widder ziemlich ungeduldig. Widder sind sehr impulsive Menschen und treffen viele Entscheidung zu schnell und voreilig. Denn Zeit ist kostbar für den Widder und er will so wenig davon für lästige Gedanken verschwenden, so lautet sein Motto. Gepaart mit etwas Sturheit und tauben Ohren, wenn es um die Ratschläge seiner Mitmenschen geht, führt das in Sachen Entscheidungen treffen meist zu keinem guten Ende. Im Nachhinein ärgert sich der Widder oft darüber, nicht länger über etwas nachgedacht zu haben. Doch aus seinen Fehlern lernt er irgendwie nicht, denn es passiert ihm einfach immer und immer wieder.

Steinbock

Und auch der Steinbock zählt zu den Sternzeichen, die oft die falschen Entscheidungen treffen. Obwohl er eigentlich immer für alles einen Plan hat und wirklich genau über viele Dinge nachdenkt, gelingt es ihm trotzdem immer wieder, sich in Situationen falsch zu entscheiden. Das liegt daran, dass dieses Sternzeichen es nicht gerne hat, wenn etwas unerledigt ist. Der Steinbock will alles möglichst schnell von seiner To-Do-Liste streichen können, weil er das Gefühl nicht leiden kann, dass etwas unfertig ist. Und deshalb trifft auch er oft unüberlegt falsche Entscheidungen über die er sich im Nachhinein massiv ärgert. Hätte er sich doch etwas Zeit gelassen…