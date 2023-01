Dass es ganz schön schwer ist, es allen recht zu machen, muss Schauspielerin Blake Lively gerade am eigenen Leib erfahren. Eigentlich sollte sich die „Gossip Girl“-Ikone freuen, denn sie hat sich die begehrte Hauptrolle der Roman-Verfilmung von „It Ends With Us“ geschnappt. Einziges Problem: Für Fans des Buches ist Lively mit ihren 35 Jahren einfach zu alt für diese Rolle.

Denn laut dem Bestseller ist die Hauptdarstellerin erst 23 Jahre alt.

Blake Lively schnappt sich Hauptrolle und bekommt Shitstorm

Für Blake Lively könnte es zurzeit eigentlich nicht besser laufen. Erst wurde bekannt, dass der Mystery-Film „Nur ein kleiner Gefallen“ mit Blake und Anna Kendrick in den Hauptrollen eine Fortsetzung bekommt. Dann verkündete die Schauspielerin, dass sie gemeinsam mit Ehemann Ryan Reynolds ihr viertes Kind erwartet. Und jetzt darf sich der „Gossip Girl“-Star auch noch über eine weitere, sehr begehrte Filmrolle freuen.

Denn die 35-Jährige verkörpert schon sehr bald die Hauptfigur der Bestseller-Verfilmung von „It Ends With Us“ (deutsche Version: „Nur noch ein einziges Mal“). Wer das Buch nicht kennt: Die junge Lily beginnt ein neues Leben in einer neuen Stadt und versucht, ihre schmerzhafte Vergangenheit hinter sich zu lassen. Dabei trifft sie auf den attraktiven Ryle, der ihr all das zu geben scheint, was sie schon immer wollte. Doch dann tritt plötzlich wieder Atlas, Lilys erste große Liebe, in ihr Leben und stellt alles auf den Kopf. Wer jetzt allerdings annimmt, das Buch sei eine klassische Liebesgeschichte, der irrt sich. Denn darin kommen auch sensible Themen wie toxisches Verhalten und Missbrauch vor.

Der Roman von Colleen Hoovers wurde im letzten Jahr zu einem regelrechten Hype auf TikTok. Immer wieder gab es Spekulationen, dass das gefeierte Buch verfilmt werden könnte. Fans der Lovestory hatten dabei schon einige Wunsch-Kandidatinnen im Kopf. Doch Blake Lively schien wohl nicht unter den Top-Favoritinnen zu sein. Umso überraschter zeigen sich zahlreiche Leserinnen jetzt, dass die Wahl tatsächlich auf die 35-jährige Schauspielerin fiel. Und das hat vor allem einen Grund: Denn für viele ist Blake schlicht und einfach zu alt, um die Rolle der erst 23 Jahre alten Lily zu spielen.

Fans fordern eine „altersgerechte“ Schauspielerin

Dass Menschen mittlerweile zu jedem Thema eine starke Meinung vertreten und sich nicht scheuen, diese auch allen ins Gesicht zu drücken, ist wohl längst keine Überraschung mehr. Und so dürfte es auch niemanden wundern, dass die Wahl des Casts für „It Ends With Us“ heftige Reaktionen verursacht. Zumindest, was die weibliche Besetzung angeht. Vor allem bei Twitter hat man sich auf Blake Lively eingeschossen. Denn es gibt bereits zahlreiche Tweets zu dem Thema, die ziemlich eindeutig sind.

Viele Leserinnen wollen einfach nicht akzeptieren, dass Lively die Rolle der beliebten Roman-Figur Lily Bloom übernimmt. Eine Userin kommentiert etwa: „Dass Blake Lively als Lily Bloom gecastet wird, ist ziemlich verwirrend, da die Figur im Buch 23 Jahre alt und Blake 12 Jahre älter ist“. Dann fordert sie: „Hätten sie nicht jemanden altersgerechten nehmen können?“.

blake lively being cast as lily bloom in it ends with us is confusing because the character is 23 in the book and blake is 12 years older ??? like could they not have got someone age appropriate — amika (@amikagott) January 27, 2023

Is anyone else bothered by Blake Lively playing Lily in the book adaption of “It Ends With Us”? No? Just me? Ok. — Mahnoor Mahmood (@Mahnoor27222431) January 30, 2023

Viele sind sich auch einig, dass Blake zwar eine großartige Schauspielerin sei und durchaus eine Rolle in „It Ends With Us“ spielen sollte, allerdings auf keinen Fall die, der Lily Bloom.

Blake Lively in It Ends With Us??

Yes, yes and yessss…



-as long as she doesn't play Lily 😭 — زینیہ (@thisiszeenia) January 30, 2023

I’m not mad about this but I also don’t know how to feel. Blake is gorgeous and talented, but no one considered what this might do to the story line or the character. Lily is 23 with red hair. How? — That_girl (@niki_kruger21) January 30, 2023

Warum ist das Alter von Frauen immer noch so ein großes Thema?

Während die Auswahl des Casts viele Fans des Romans verärgert, stellen wir uns die Frage, warum es immer noch sein muss, dass das Alter von Schauspielerinnen eine größere Rolle spielt, als ihre Filmrolle selbst. Warum ist es, nicht nur in diesem Fall, vollkommen egal, dass auch Männer altern und vielleicht nicht immer „altersgerecht“ für bestimmte Rollen sind? Nur ein kleines Beispiel: Darüber, dass „Jane the Virgin“-Star Justin Baldoni, der im Übrigen bereits 39 Jahre alt ist, die Rolle des Ryle übernimmt, spricht irgendwie keiner. Denn auch, wenn er im Buch als etwas älter dargestellt wird, 39 Jahre alt ist er bestimmt nicht.

Es scheint, als würde die Gesellschaft über diesen Fakt nicht nur einfach hinwegsehen, sondern als hätte man es einfach bedenkenlos akzeptiert. Gut, dann ist es eben so. Doch warum kann es bei Schauspielerinnen nicht auch so sein? Und auch die Tatsache, dass Justin Baldoni neben der männlichen Hauptrolle auch den Part des Regisseurs in einem von einer FRAU geschriebenen Buch übernimmt, interessiert offenbar niemanden. Ihr merkt, es gibt also noch so EINIGE Dinge, über die man diskutieren sollte, bevor man das Alter einer Frau infrage stellt.