Der Dschungel in Australien hat endlich seine Promis wieder. Und schon am zweiten Tag im Dschungelcamp nehmen die Emotionen plötzlich Überhand. Jolina und Papi sprechen über ihre Vergangenheit, Tessa hält das Leid der Tiere nicht mehr aus und Gigi bekommt seine erste Verwarnung.

Das waren die Highlights von Tag 2 im Dschungelcamp 2023.

Dschungelcamp 2023: Emotionale Geständnisse an Tag 2

Nach dem vielversprechenden Auftakt nahm das RTL-Dschungelspektakel „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ an Tag 2 weiter Fahrt auf. Nach und nach brechen bei den Kandidaten die Dämme – und sie packen intime Geschichten aus ihrer Vergangenheit aus. Den Anfang machte Influencerin Jolina Mennen, die von ihrer Geschlechtsangleichung erzählte. Nicht alle Camp-Bewohner:innen wussten davon – was für Jolina schon mal ein echtes Kompliment ist. „Was, du warst’n Typ? Du hattest einen Penis? Stark!“, wundert sich Gigi und will es gleich genauer wissen.

Bild: Jolina erzählt von ihrer Entscheidung, als Frau leben zu wollen. RTL+

Unter Tränen schwärmt Jolina dann davon, dass ihr Mann während des Prozesses immer an ihrer Seite stand. Er sei auf ihrem Weg „die absolut größte Stütze“ gewesen, „die ich mir hätte vorstellen können“, schwärmt Jolina von ihrem Liebsten. Macho Gigi zeichnet sich indes als großer Sympathieträger ab – wer hätte das gedacht?! Der Reality-TV-Star reagiert auf Jolinas Worte nämlich einfühlsamer als die Fangemeinde von ihm erwartet hatte: „Voll die schöne Liebesgeschichte!“, freute er sich für die Youtuberin. Doch es wird sogar noch emotionaler …

Papis musste Modelkarriere vor Familie geheim halten

Auch Topmodel Papis Loveday zeigt sich jetzt äußerst verletzlich: Der 46-Jährige stammt aus Dakar, der Hauptstadt Senegals, wo er neben seinen Eltern noch sechs Geschwister und 19 Halbgeschwister hat. „Das Modeln habe ich vor meiner Familie geheimgehalten. Meine Familie würde das nicht akzeptieren. Mein Stamm ist wirklich sehr konservativ. Das sind Jäger, die sind sehr männlich.“, erzählt er Mitstreiter Gigi. Auch mit seiner Homosexualität könnte Papis in seiner Heimat nicht offen umgehen.

Papis Loveday erzählt Gigi Birofio von seiner Familie und Modelkarriere. Bild: RTL+

Der 46-Jährige verrät weiter, dass er „keine Schande für seine Mutter“ sein möchte. Am Ende seines Vieraugen-Gesprächs mit Gigi zieht er dann ein trauriges Fazit: Er könne „niemals stolz auf sich selbst“ sein. Gigi zeigt sich von dem Deeptalk sichtlich mitgenommen. „Papis strahlt sehr viel, aber in seinem Körper ist er sehr, sehr traurig. Ihm geht es scheiße, ich weiß das“, sagt er. Seiner Meinung nach sollte einfach jeder jeden lieben dürfen. Bei all den intimen Geständnissen entpuppt sich Gigi nicht nur als guter Zuhörer – er hat offenbar mit seinen eigenen inneren Dämonen zu kämpfen.

Gigi auf Entzug

„Normalerweise rauche ich eine gute, halbe Schachtel. Ich hoffe, es kommt nicht meine Nervös-Phase, in der ich dann zittere“, so der Influencer in der 2. Folge. Im Camp erlaubt sind allerdings nur fünf Zigaretten am Tag! Ihm mache der Nikotin-Entzug bereits so richtig zu schaffen. „Ich versuche noch, mich zu beherrschen. Aber ich merke, wie meine Lunge versagt.“, lässt Gigi die Zuseher:innen wissen. Doch der „Ex on the Beach“-Star hat einen Plan.

Er zündet eine Zigarette nach der anderen an, die eigentlich für die anderen Stars vorgesehen waren. Er bittet Jolina außerdem, ihm den Rauch in den Mund zu blasen. Seine verbotene Suchtbefriedigung bleibt natürlich nicht ohne Konsequenzen. Teamchef Lucas Cordalis ermahnte ihn. „So dumm bist du“, sagte Gigi zu sich selbst. Während der Reality-TV-Star also noch sein Fehlverhalten reflektiert, steht schon die erste Dschungelprüfung an.

Gigi lässt sich von Jolina Rauch in den Mund blasen. Bild: RTL+

Tessa will den Tieren nicht weh tun

Tessa zieht in die allererste Einzelprüfung. Bei der Challenge muss das Model innerhalb von zwölf Minuten mithilfe von Schraubenschlüsseln insgesamt zwölf Sterne auf dem Weg durch ein Kanalsystem einsammeln. Doch statt Sterne hat Tessa eher die armen Tierchen im Kopf. „Ich will keinen Tieren hier wehtun. Ich tue dir nicht weh, Baby, mein kleiner Krebs“, sagt sie immer wieder zu den Krabbeltieren, die in dem Kanal leben. Nach der Prüfung erklärt sie: „Ich bin auch nicht enttäuscht von mir, weil ich keine Tiere verletzten wollte“.

Tessa will also keine Tiere verletzen – wir sind gespannt, wie oft wir den Satz im Laufe dieser Staffel noch hören. Das Model kommt letztendlich mit drei Sternen und bisschen Zusatz-Essen ins Camp zurück. Neben Gurken, Mango und Banane gibt’s auch eine Taube zum Verzehr und damit einen erneuten Anlass für Tessa, über das Leid der Tiere zu sprechen …

Tessa bei der ersten Dschungelprüfung. Bild RTL+

Neuer Zoff zwischen Tessa und Cosimo

Und es geht wieder los. Erneut kracht es zwischen Tessa und Cosimo im Dschungelcamp. Der Grund dieses Mal: Ein Täubchen – das Cosimo nicht verspeisen will. Als der gebürtige Italiener verkündet, aus Ekel nichts vom Vogel kosten zu wollen – „Tauben essen sogar ihre eigene Kacke!“ – eskaliert die Situation. Cecilia Asoro schreitet ein und erklärt ihm, dass das ja auch Schweine tun. Das kann Cosimo so einfach nicht glauben. In Deutschland seien die Schweine gezüchtet und hätten ein gutes Leben, behauptete der Italiener. „Aber genau wie du, fühlen die!“, klinkt sich Tessa dann ins Gespräch. Zu viel für den 41-Jährigen. „Warum greifst du mich die ganze Zeit an? Ich rede über Essen und du kommst zu mir und sagst, die haben Gefühle.“, sagt er. Tessa habe einfach immer ein Problem mit ihm, egal, was er sage …

Streithähne müssen gemeinsam zur nächsten Dschungelcamp-Prüfung antreten

Trost findet Cosimo dann bei Jana „Urkraft“ Pallaske, die ebenfalls keine Tiere isst, damit aber deutlich gelassener umgeht als Tessa. Jana fällt vor allem damit auf, dass sie mit den Ameisen und der Natur Frieden geschlossen hat. Oder um es mit den Worten Cosimos zu sagen: „So was würd‘ ich auch gerne können, so wie du – so korrekt zu sein!“ Die Schauspielerin gibt ihn darauf einen ultimativen Tipp. Er solle einfach etwas ruhiger reagieren und die Leute auch mal ausreden lassen. „Du könntest ein leuchtendes Beispiel sein!“, so Jana. Gelegenheit dazu bekommt er jetzt jedenfalls schon sehr bald: Die Zuschauer:innen schicken ihn nämlich zusammen mit Feindin Tessa in die nächste Prüfung mit dem Titel „Shitstorm“! Na, wenn das nicht vielversprechend klingt …

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es jeden Abend auf RTL ab 22 Uhr. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.