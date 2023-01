Offenbar stimmt das Klischee! Männer, die wegen ihrer Penis-Größe verunsichert sind, wünschen sich eher ein schnelles Luxus-Auto. Das bestätigt jetzt tatsächlich eine britische Studie!

Laut dem Forschungsteam spielt dabei aber auch das Alter eine Rolle.

Penis-Komplex erhöht offenbar Wunsch nach Sportwagen

Wer ein schickes oder aufgemotztes Auto fährt, kompensiert damit nur einen kleinen Penis – so lautet zumindest ein gängiges Klischee über Männer. Ziemlich böse, keine Frage! Aber offenbar ist an diesem Vorurteil tatsächlich etwas dran. Zumindest legt das jetzt eine neue Studie aus Großbritannien nahe.

Das Klischee aus wissenschaftlicher Sicht zu überprüfen, ist allerdings gar nicht so einfach, da Männer – wohl ein weiteres Vorurteil – nicht immer die Wahrheit zu sagen, wenn sie nach der Größe ihres Geschlechts gefragt werden. Um also an brauchbare Daten zu gelangen, hat sich ein Forschungsteam der London’s Global University einen besonders kreativen Trick ausgedacht.

Forschungsteam versorgt Teilnehmer mit falschen Infos

Das Team um Daniel C. Richardson von der London’s Global University 200 Männer zwischen 18 und 74 Jahren. Diesen gaukelten die Forscher vor, Ziel der Studie sei es herauszufinden, „wie gut sich Menschen beim Einkaufen an Fakten erinnern“, heißt es in der Zusammenfassung der Studie. Die Probanden mussten dann insgesamt zwölf Testrunden absolvieren. In jeder Runde wurden ihnen auf einem Bildschirm vermeintliche Fakten präsentiert. Dann folgte jeweils das Bild eines Luxus- oder Alltagsprodukts. Per Mausklick sollten die Männer angeben, wie sehr sie das Produkt begehren.

Im Zuge des Tests erhielt ein Teil der Gruppe die Information, dass der durchschnittliche Penis 18 Zentimeter lang sei. In Wahrheit ist das männliche Glied aber im Schnitt rund 13 Zentimeter groß. Die Idee hinter den falschen Infos: Die Studienteilnehmer sollten dadurch das Gefühl bekommen, nicht ausreichend bestückt zu sein. Und tatsächlich stuften diese Männer Sportwagen als besonders attraktiv ein.

Umgekehrt zeigte sich: Die Teilnehmer der Gruppe, die die Info bekamen, der männliche Penis sei im Schnitt zehn Zentimeter groß, also kürzer als der tatsächliche Durchschnitt, waren laut der Studie deutlich weniger an sportlichen Autos interessiert.

Alter spielt ebenso eine Rolle

Dabei scheint allerdings auch das Alter eine gewisse Rolle zu spielen. „Ab einem Alter von 29 Jahren ist der Effekt der Penisgröße auf den Wunsch nach einem Sportwagen gewachsen“, schreiben die Autoren. Bei anderen Luxusprodukten, wie etwa teuren Uhren, wurde dieser Effekt übrigens nicht beobachtet.

Bei der Arbeit handelt es sich allerdings um eine Vorabstudie. Die Studie wurde noch in keinem Fachmagazin veröffentlicht und ist daher wohl mit Vorsicht zu genießen.

