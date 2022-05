Sie kommt meist dann, wenn wir es am wenigsten erwarten: die große Liebe! Singles sollten jetzt gut aufpassen: 2022 steht ganz im Zeichen des Jupiters, der auch als Glücksplanet bekannt ist. Und genau dieser Planet läuft im Sommer zu Hochform auf und schenkt gleich mehreren Sternzeichen Glück in der Liebe. Welche das sind, erfahrt ihr hier!

Diese Tierkreiszeichen verlieben sich in der kommenden Saison so richtig Hals über Kopf.

Stier

Stiere stehen in den kommenden Monaten ganz weit oben in Amors Gunst. Der Single-Stier ist im Sommer bereit, sich auf ganz große Gefühle einzulassen. Endlich! Stiere sind nämlich ziemliche Workaholics, gehen strikt ihren täglichen Abläufen nach und vergessen dabei manchmal, den Spaß nicht zu kurz kommen zu lassen. Und eben auch die Liebe! Doch das ändert sich nun! Für die Stiere wird es ein Summer of Love!

Löwe

Löwen lieben die warme Jahreszeit. Sie sitzen gerne lange draußen, lieben die frische Luft und sind einfach ständig unterwegs! So haben sie auch die besten Chancen, jemanden kennenzulernen. Und das wird diesen Sommer auch geschehen! Sie treffen einen Menschen, der sie einfach umhaut! Einer wunderschönen Sommerliebe, die auch über die Jahreszeit hinaus andauern kann, steht so nichts im Wege!

Widder

Widder erwarten schicksalhafte Begegnungen, die ihnen viel Glück bringen werden. Nur ist es wichtig, dass sie keine Angst vor der Liebe haben. Denn es könnte sein, dass sie ihren Seelenverwandten in ihrer Umgebung finden – quasi direkt vor ihrer Nase. Und es könnte sogar jemand sein, den sie früher nur als Freund gesehen haben. Der Jupiter lässt das Sternzeichen plötzlich tiefe romantische Gefühle spüren – und sie verlieben sich Hals über Kopf!