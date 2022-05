Ross Mathews ist vor allem als Juror der beliebten US-Show „RuPaul’s Drag Race“ bekannt. Nun gibt es freudige Nachrichten aus seinem Privatleben. Der 42-Jährige hat seinn Partner Dr. Wellington García geheiratet!

Und Drew Barrymore war als Blumenmädchen mit dabei.

„RuPaul’s Drag Race“-Juror Ross Mathews hat geheiratet

Vergangenes Jahr im Februar hatte der „RuPaul’s Drag Race“-Juror seine Fans mit der freudigen Nachricht überrascht, dass er um die Hand seines Freunds Dr. Wellington García angehalten habe. Im Netz teilte der Moderator damals ein gemeinsames Bild des Paares, auf dem die Frischverlobten glücklich in die Kamera lächelten. Nun haben sich Ross und Wellington auch das Ja-Wort gegeben.

Wie das Magazin People jetzt berichtet, traten die beiden Turteltauben am vergangenen Samstag gemeinsam vor den Traualtar.

Da Mathews in Los Angeles und García in New York lebt, hatte das Paar Mühe, sich zu entscheiden, wo die Zeremonie stattfinden soll. „Das hat mir solche Angst gemacht“, erinnert sich Mathews. „Aber Drew Barrymore sagte uns: ‚Wo auch immer ihr es macht, die Leute, die dort sein sollen, werden da sein.‘ Also haben wir den Ort gewählt, an dem wir uns das erste Mal getroffen haben.“

Trauung in Mexiko mit prominenten Gästen

Na gut, Viele fragen sich jetzt vielleicht: Was hat jetzt Drew Barrymore mit dem Ganzen zu tun? Ross Mathews erzählte Page Six, dass Drew Barrymore eine wichtige Rolle in seiner Liebesgeschichte mit seinem Ehemann Wellinthon Garcia gespielt hat. „Drew Barrymore hat mein Leben verändert. Sie bat mich, an ihrer Show teilzunehmen. Sie holte mich nach New York, wo Wellinthon lebte“, verriet er bei dem Interview. Aus diesem Grund wählte Mathews schließlich Barrymore als ihr Blumenmädchen für die Hochzeit in Mexiko.

Die private Zeremonie fand in einem Luxus-Resort in Puerto Vallarta in Mexiko statt, wo sich Ross und Wellington zwei Jahre zuvor das erste Mal getroffen hatten. „Es war eine Hochzeit an einem traumhaften Urlaubsort“, schwärmte der 42-Jährige von dem Event. „Wir haben 130 Leute eingeladen und dachten, dass vielleicht 50 Leute kommen würden. Aber es kamen 110 Leute – ich bin überglücklich!“, so der „RuPaul’s Drag Race“-Juror. Noch hat das Paar keine Fotos von der Zeremonie veröffentlicht, aber wir sind schon richtig gespannt auf die ersten Bilder!