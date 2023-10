Der wohl gruseligste Tag des Jahres steht kurz bevor. Für einige Sternzeichen bedeutet Halloween aber nicht nur Horror-Spaß und creepy Filmabende, sondern auch völlig unerwartete Wendungen in ihrem Leben.

Welche Sternzeichen sich auf den 31. Oktober besonders gefasst machen sollten, verraten wir hier.

Fische

Eigentlich sind Fische keine sonderlich großen Halloween-Fans. Denn sie lieben ihre Ruhe und verstehen den großen Trubel hinter diesem Fest einfach nicht. Dennoch sollten sie sich auf den letzten Tag im Oktober bereit machen – denn es könnte eine große Überraschung auf sie zukommen. Das Sternzeichen rechnet zwar überhaupt nicht damit, aber an jenem Abend wird es auf eine Person treffen, die es schon beinahe vollkommen aus seinem Leben verbannt hat. Jetzt heißt es: Nicht gleich wegrennen, sondern dem Gegenüber eine Chance geben!

Widder

Wie bei so ziemlich jeder festlichen Angelegenheit hat der Widder auch an Halloween sehr hohe Erwartungen. In diesem Jahr scheint das Glück auf der Seite des Tierkreiszeichens zu stehen! Denn alles, was der Widder geplant hat, geht genauso auf. Er kann sich also auf einen Abend voller positiver Ereignisse freuen, von denen er das eine oder andere mit Sicherheit nicht so schnell wieder vergessen wird. Denn: Besonderes vergebene Widder, deren bessere Hälfte ein besonders großer Halloween-Fan ist, können sich auf die Frage aller Fragen freuen …

Stier

Es gibt wohl kaum größere Halloween-Fans als Stiere! Sie haben bereits ein Jahr im Voraus mit ihrer Kostüm-Planung begonnen und sind dafür bekannt, die besten Grusel-Partys zu schmeißen! In diesem Jahr kann sich das Sternzeichen auf etwas Besonderes gefasst machen. Hatte er bis jetzt noch Zweifel wegen einer bevorstehenden Zukunfts-Entscheidung, sorgt eine Begegnung dafür, dass der Stier ganz genau weiß, was er machen muss, damit er glücklich und zufrieden ist. Alles, was das Tierkreiszeichen dafür tun muss, ist, nach einer Person Ausschau zu halten, die sich gerne mal mit falschem Gebiss und Umhang verkleidet!