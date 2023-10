Der Schock über den plötzlich Tod des „Friends“-Stars Matthew Perry sitzt tief. Um dem Schauspieler die letzte Ehre zu erweisen, haben sich hunderte Fans vor dem ikonischen Apartment der Kultserie in New York versammelt, um gemeinsam um den 54-Jährigen zu trauern.

Auch Perry’s Familie sowie die Macher von „Friends“ haben sich mittlerweile zu seinem Tod geäußert.

Hunderte Fans trauern um Matthew Perry

Mit gerade einmal 54 Jahren ist Schauspieler Matthew Perry gestorben. Laut Medienberichten soll er leblos in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden worden sein. Als Todesursache vermutet man aktuell Ertrinken, wie unter anderem People berichtet. Demnach sollen Feuerwehrleute zu einem „Wassernotfall“ gerufen worden sein, nachdem der Schauspieler offenbar in seinem Whirlpool ertrunken ist.

Der Schock über das plötzliche Ableben von Perry, bekannt vor allem durch seine Rolle des sarkastischen New Yorkers Chandler in „Friends“, sitzt tief. Kurz nach dem Bekanntwerden der tragischen Meldung versammelten sich hunderte Fans vor dem Apartment der Kultserie in New York. Die Dreharbeiten fanden zwar Großteils in einem Studio in Los Angeles statt, doch die Außenaufnahmen der kultigen WG wurden im West Village in New York City gedreht. Vor dem Gebäude liegen nun unzählige Blumen, Kerzen und liebevoll gestaltete Plakate mit Kultsprüchen von Chandler Bing.

„Es fühlt sich wirklich seltsam an, traurig darüber zu sein, aber es war wirklich ein sehr trauriger Morgen“, so ein Fan gegenüber Variety. „Das war meine Comfort-Serie seit ich denken kann. Ich kann mir nicht vorstellen, sie mir jetzt anzusehen, ohne dabei unglaublich traurig zu sein“, so die Person weiter. „Er hatte noch so viel Leben übrig“, zeigt sich ein weiterer Fan betrübt. „Es wirklich unfassbar. Diese Serie hat uns den Song ‚I’ll be there for you‘ geschenkt. Aber jetzt müssen wir in einer Welt leben, in der nicht mehr alle ‚Friends‘ für uns da sind“, heißt es etwa von einem weiteren trauernden Fan.

Familie nimmt Abschied

Mittlerweile hat sich auch die Familie von Matthew Perry zu Wort gemeldet. Gegenüber People verkündeten sie: „Wir sind untröstlich über den tragischen Verlust unseres geliebten Sohnes und Bruders. Matthew hat der Welt so viel Freude gebracht, sowohl als Schauspieler als auch als Freund“. Auch für die zahlreichen Fans des „Friends“-Stars hat Perrys Familie emotionale Worte übrig: „Ihr habt ihm alle so viel bedeutet und wir wissen die enorme Liebe zu schätzen“.

Es gab immer nur einen Chandler

Auch „Friends“-Macher:innen Marta Kauffman, David Crane und Kevin Bright wandten sich mit einem gemeinsamen Statement zu dem tragischen Verlust an die Öffentlichkeit. „Wir sind geschockt und wirklich, wirklich traurig über den Tod unseres geliebten Freundes Matthew“, heißt es. „Es fühlt sich immer noch unmöglich an. Wir können nur sagen, dass wir uns gesegnet fühlen, ihn unserem Leben gehabt zu haben. Er war ein brillantes Talent“.

Für die kreativen Köpfe hinter der Kultserie gab es nur eine einzige Person, die es geschafft hat, Chandler eine einzigartige Persönlichkeit zu verleihen. „Es ist ein Klischee zu sagen, dass ein Schauspieler eine Rolle zu seiner eigenen macht, aber im Fall von Matthew gibt es keine zutreffenderen Worte“, so das emotionale Statement. „Von dem Tag an, als wir ihn zum ersten Mal die Rolle des Chandler Bing verkörpern hörten, gab es für uns keinen anderen“, sind sich alle drei einig. „Wir werden die Freude, das Licht und die blendende Intelligenz, mit denen er jeden Moment gefüllt hat, immer schätzen – nicht nur bei seiner Arbeit, sondern auch im Leben“, heißt es abschließend.