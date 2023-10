Es ist wieder so weit: die Zeitumstellung fand heute Nacht statt. Doch manche Menschen reagieren auf diese Veränderung sehr extrem. Das kann auch am Sternzeichen liegen.

Denn diese drei Sternzeichen erleben durch die Zeitumstellung große Veränderungen in ihrem Leben.

Widder

Widder hassen Veränderungen. Ganz egal, worum es geht: sie wollen eigentlich immer, dass alles so bleibt, wie es ist. Die Zeitumstellung wirft sie dementsprechend ganz schön aus der Bahn. Denn auch, wenn sie eine Stunde dazugewonnen haben: ihre Routinen sind jetzt durcheinander gekommen und die Widder haben das Gefühl, ihre innere Mitte verloren zu haben. Und so leicht bekommen sie diese nicht wieder zurück. Denn es kann oft sogar Tage dauern, bis sie sich und ihre Ruhe wieder gefunden haben.

Steinbock

Während viele die Zeitumstellung komplett abschaffen wollen, sehnen sich die Steinböcke immer nach dem Tag, an dem sie die Uhren ändern dürfen. Denn die Steinböcke tanken extrem viel Kraft und Energie aus dieser kleinen Veränderung. Vor allem die Umstellung auf die Winterzeit lieben die Steinböcke. Denn die gewonnene Stunde sehen sie als große Chance, einige To Dos zu erledigen und vollkommen erfrischt in die neue Saison zu starten. Es ist ein richtiger Motivationsbooster für die Steinböcke, den sie in der grauen Jahreszeit ohnehin dringend brauchen.

Stier

Für die Stiere ist die Zeitumstellung ein Hinweis darauf, dass die Holiday Season bevorsteht – und damit auch jede Menge Stress. Denn die Stiere hassen es, von einer Party zur nächsten zu hetzen, Geschenke kaufen zu müssen und ständig an die „schönste Zeit des Jahres“ erinnert zu werden. Für sie ist mit dieser nämlich keine Ruhe und Besinnlichkeit verbunden, sondern nur jede Menge Anstrengung. Und diese beginnt schon an dem Tag, an dem man eine Stunde länger Zeit hat, um sich um Geschenke für die Liebsten Gedanken zu machen. Für die Stiere beginnt jetzt also schon die erste Grinch-Phase des Jahres!