Britney Spears und ihr Verlobter Sam Asghari stecken gerade mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Die Sängerin konnte ihre Freude über den bevorstehenden großen Moment wohl nicht mehr für sich behalten und teilt auf Instagram ein ganz besonderes Foto.

Darauf zu sehen ist ein kleiner Vorgeschmack auf ihr sicherlich sehr imposantes Hochzeitskleid.

Britney Spears teilt erstes Foto von Brautkleid

Es ist wieder so weit! Britney Spears wird zum bereits dritten Mal vor den Traualtar treten. Wobei wir ihre zweite Ehe mit Jason Alexander nicht unbedingt mitzählen wollen – schließlich hat die gerade mal 55 Stunden gehalten, bevor sie wieder annulliert wurde. Mit Sam Asghari sollte die Sache aber ganz anders aussehen. Immerhin kennen sich die beiden seit 2016, bevor sie im September 2021 ihre Verlobung bekannt gegeben haben.

Doch nicht nur das! Vor etwa einem Monat hat die 40-Jährige verkündet, ein Kind gemeinsam mit ihrem Verlobten zu erwarten. Höchste Zeit also, dass schon sehr bald die Hochzeitsglocken läuten. Das Paar befindet sich gerade im wohl schönsten Stress, den man haben kann. Denn jetzt heißt es: Vorbereiten, Planen, Einladen! Dass Britney bereits mitten im Hochzeitsfieber steckt, beweist sie jetzt mit einem ganz besonderen Bild.

Denn auf Instagram teilt sie den ersten Schnappschuss von ihrem Brautkleid. Darauf zu sehen ist ihre Katze, die es sich auf dem edlen Schleier gemütlich gemacht hat. Dazu schreibt die Sängerin: „Ich stelle euch Wendy vor! Und ja, das ist der Schleier zu meinem Hochzeitskleid!!!“

Diese Star-Designerin schneidert Britneys Kleid

Für ihren Hochzeits-Look hat sich Britney Spears keine Geringere als Donatella Versace ins Boot geholt. Die beiden sollen sich schon öfter getroffen haben, um über das Brautkleid zu sprechen. Jetzt scheint es auch immer mehr Form anzunehmen. Gegenüber Vanity Fair verriet Donatella, dass es der 40-Jährigen sehr gut gehe. „Ich habe sie in einem sehr guten Zustand getroffen. Das ist wirklich schon lange her! Ich bin sehr froh, sie so glücklich zu sehen.“

Mit ihren Followern teilte Britney kürzlich ein Bild von sich, der italienischen Designerin und ihrem Verlobten. „Seht nur, wer zu Besuch gekommen ist. Diese zwei bad b*tches führen nichts Gutes im Schilde“, kommentiert die 40-Jährige dazu.

Den genauen Tag der Hochzeit hat das Paar noch nicht verraten. Allzu lange dürfte es aber wohl nicht mehr dauern.