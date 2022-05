In einem aktuellen Posting auf Instagram macht Britney Spears ihrem Ärger darüber, dass ihr Vater im Laufe ihres Lebens sehr viel Schaden angerichtet hat, nun erneut Luft. Laut Britney sind ihre „rebellischen Tage“ darauf zurückzuführen, dass sie immer perfekt und hübsch sein musste. Dafür war vor allem ihr Vater verantwortlich, denn der große Druck während der Zeit der Vormundschaft, hat ihr Selbstbewusstsein und gleichzeitig auch ihr Sexleben ruiniert, so Britney.

Jamie Spears habe ihr während der Vormundschaft oft das Gefühl gegeben, hässlich zu sein.

Jamie Spears hat Britney Spears‘ Sexleben ruiniert

Als sie um die 13 Jahre alt war, fühlte sich die Pop-Prinzessin eigentlich recht hübsch. Im Laufe ihrer Karriere wurde ihr aber ständig das Gefühl gegeben, sie müsse einfach immer hübsch und perfekt sein. Weil ihr der Druck irgendwann zu viele wurde, wurde sie „frech und rebellisch“, wie die 40-Jährige in ihrem aktuellen Instagram-Posting schreibt. „Aber in diesen rebellischen Tagen fühlte ich mich ehrlich gesagt immer noch heiß as f*ck“, so die 40-Jährige. Das habe sich während der Vormundschaft ihres Vaters allerdings geändert. Denn während dieser Zeit wurde der Druck auf sie offenbar immer größer.

In dem Posting macht sie ihrem Vater nun erneut öffentlich Vorwürfe. Was ihr am meisten wehgetan habe, war die Tatsache, dass ihr immer wieder gesagt wurde, sie sei fett und nicht genug. „Er hat die tiefe Saat meiner Existenz ruiniert. Die Saat, die mir das Gefühl gab, schön zu sein, als ich 13 war – mein Selbstvertrauen, meinen Swag, meinen inneren Dialog und ja, sogar mein Sexleben„, offenbart die Sängerin. „Er hat alles komplett ruiniert!“

„Er gab mir das Gefühl hässlich zu sein“

Unter seiner Vormundschaft habe er ihr das Gefühl gegeben, hässlich zu sein. Das führte dazu, dass sie oft traurig war. „Glaubt mir, sich hübsch zu fühlen, ist eine ganz andere Welt. Ich weiß es, weil ich beides erlebt habe“, schreibt Britney. Erst in dem Moment als die Vormundschaft endete, fühlte sie sich wieder wie sie selbst. Ab dem Moment, ab sie es nicht mehr allen recht machen wollte, betrat sie eine ganz neue Welt: „Ich fühlte mich schön„, so die 40-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal.

Mit dem Posting will sie nun offenbar einmal mehr mit ihrer Vergangenheit abschließen. Aktuell freut sich Britney nämlich auf ein neues Kapitel in ihrem Leben. Denn wie sie vor wenigen Wochen verkündete, erwaten die 40-Jährige und ihr Verlobter Sam Asghari ihr erstes gemeinsames Kind.