Vorhang auf für das österreichische Jugendwort des Jahres 2023: Brakka. Das Wort wurde mit 3.896 von insgesamt 18.218 Stimmen auf Platz Eins gewählt. Während die TikTok-Welt den Begriff schon länger ganz groß feiert, können manch andere mit dem Wort absolut nichts anfangen.

Deshalb erklären wir euch, was „Brakka“ bedeutet.

Was bedeutet „Brakka“?

Es ist DAS beliebteste Jugendwort 2023 in Österreich: Brakka. Mit 3.896 von 18.218 Stimmen ist der Begriff zum Jugendwort des Jahres gekürt worden. TikTok-Addicts kennen die Bedeutung des Begriffs bereits. Und der könnte simpler nicht sein: „Brakka“ steht eigentlich einfach nur für „Hose“ und hat seinen Ursprung – wie mittlerweile doch so viele unerklärliche Trends – in einem TikTok-Video.

Was eben eigentlich Hose bedeutet, wird von Jugendlichen mittlerweile inflationär als Füllwort für so ziemlich alles verwendet. Simple as that. Hier habt es noch nicht ganz verstanden? Vielleicht kann euch der Content des Users, der den Hype auf TikTok ausgelöst hat, weiterhelfen. Der teilte die News über die Auszeichnung direkt mit seiner Community auf der Plattform und präsentiert darin stolz seine „Brakka“-Sammlung …

Auf Platz 2 landete übrigens das Wort „sideeye“ und der dritte Platz ging an den Begriff „delulu„. „Sideeye“ ist ein Ausdruck dafür, dass man etwa eine Person seltsam findet. „Delulu“ ist eine Abkürzung für das englische Wort „delusional“ und wird in der Jugendsprache verwendet, um auszudrücken, dass jemand in einer Traumwelt lebt und sich desilusioniert verhält.