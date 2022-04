In einem neuen Instagram-Post schreibt Superstar Britney Spears jetzt ganz offen darüber, wie es ihr seit ihrer Schwangerschaft geht. Denn im Gegensatz zu ihren letzten zwei Schwangerschaften will sie dieses Mal einiges anders machen.

Jetzt kündigt die Sängerin eine Karrierepause an.

Britney Spears wünscht sich „zehnjährige Pause“

Hinter Britney Spears liegen einige schwierige Jahre. Denn in der Zeit, in der ihr Vater Jamie die Vormundschaft über sie hatte, gab es für die Sängerin kaum Freiheiten. Auf Instagram reflektiert sie jetzt, welche Auswirkungen dieses Verhältnis auf ihre Beziehung zum Showbusiness hatte. Denn mit seinen Kontrollen habe Jamie ihr „den Nervenkitzel des Geschäfts“ verdorben.

Für viele kommt es deshalb wohl kaum überraschend, dass Britney nach so langer Zeit im Rampenlicht jetzt eine Pause braucht. Ihr Wunsch: „Machen wir eine zehnjährige Pause draus“, schreibt sie auf Instagram. Wie Britney in den vergangenen Tagen angekündigt hat, hat sie für diese Pause gleich mehrere Gründe. Denn die Sängerin erwartet Baby Nummer drei.

Und dieses Mal sollen die Schwangerschaft und die Zeit mit ihrem Kind ganz anders verlaufen. Denn in ihrem Instagram-Post reflektiert Britney, wie anstrengend ihre vergangenen zwei Schwangerschaften waren – vor allem, weil Paparazzi sie auf Schritt und Tritt begleiteten und Boulevardblätter sie kontinuierlich kritisierten.

Große Unsicherheiten bei Schwangerschaften

„Gott weiß, dass ich keine Heilige bin, aber die Medien haben mich zerstört, als ich zum ersten Mal Mutter wurde“, schreibt Britney. Vor allem während ihrer ersten Schwangerschaft hatte sie große Unsicherheiten, die verstärkt wurden, weil die Medien sie ständig „verurteilten“, betont die Sängerin.

Dabei ignorierten viele, wie jung Britney noch war. „Meine erste Platte kam heraus, als ich 16 war und ich wurde mit 24 schwanger“, schreibt sie. „Ich war ein Baby das zwei Babys großgezogen hat […] Ich wusste nicht, wie man das Spiel spielt … Ich wusste nicht einmal, wie ich mich anziehen oder meine Haare richten sollte!!! Ich war ahnungslos und ich war auch nicht die hellste Birne auf dem Baum!!!“

Die harschen Urteile der Vergangenheit haben sie hart getroffen und sorgten dafür, dass sie auch bei ihrer jetzigen Schwangerschaft große Angst davor hatte, „Fehler zu machen“. Doch aus der Vergangenheit weiß Britney, dass sie ihrem Instinkt bei der Kindererziehung vertrauen kann, auch wenn die Medien manchmal ein anderes Bild von ihr gezeichnet haben.

Britney schwärmt von Schwangerschafts-Sex

Bei ihrer dritten Schwangerschaft will sie sich jetzt deshalb auf sich selbst konzentrieren. „Die Medien waren immer extrem unhöflich zu mir … also bin ich heute Morgen aufgewacht und habe mir gesagt: ‚Muss ich während dieser Schwangerschaft einen Podcast machen, anstatt eine Therapie?'“, schreibt sie. Eine Idee, die viele Fans in den Kommentaren feiern. Denn viele wünschen sich offenbar einen Britney Spears Podcast, in dem sie ihre Seite der Dinge schildert. „Ich denke, ein Podcast wäre eine großartige Möglichkeit für die Welt, dich zu hören“, schreibt etwa ein User.

Ihre Pause von der Musik will Britney aber nicht nur für das neue Baby nutzen, sondern auch für sich selbst. Denn: „Es sind die kleinen Dinge der Selbstfindung, die ich in den letzten 14 Jahren ehrlich gesagt vermisst habe“, betont sie. „Es ist Zeit für mich, mich dem Denken hinzugeben… Bücher… Make-up… klassische Filme… tolle Gespräche…“ Doch dabei soll es nicht bleiben, denn ganz nebenbei schwärmt Britney auch von einer weiteren Freizeitbeschäftigung. Und zwar dem „besten Sex aller Zeiten!!!“ Ihre Follower sollen nämlich wissen: „Sex ist großartig, wenn man schwanger ist.“

Am Ende hat Britney dann noch eine wichtige Botschaft an sich selbst. Denn ihre dritte Schwangerschaft will sie offenbar einfach in vollen Zügen genießen. Ihr Motto ist deshalb: „Alles wird gut!!! Ich werde einfach ich selbst sein und aufhören, mich so sehr abzumühen!!!“