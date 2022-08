Bei Manifestationen magische Energien zu nutzen, ist Gold wert, wenn nicht sogar unersetzlich, wenn wir wollen, dass die Manifestation wirklich funktioniert.

Du kannst alles haben was du willst, solange deine Wünsche realistisch sind – ein Elefant wird also nicht fliegen lernen – und du dabei andere Menschen aus dem Spiel lässt, denn das könnte gefährlich ausgehen.

1. Die Zucker-Manifestation bei Neumond

Bei Manifestationen mit Zucker, ladest du deinen Wunsch, mithilfe eines Energiefeldes in den Zucker hinein. Nach dem Ritual trinkst du für einen Monat ein beliebiges Getränk mit dem aufgeladenem Zucker und denkst dabei an deinen Wunsch.

Und so funktioniert’s:

Am ersten Tag des Neumondes nimmst du ein Gefäß und füllst Zucker rein, so viel, dass es für einen Monat ausreicht. Setz dich mit deinem Zuckerglas hin und wünsch dir was Realistisches. Formuliere den Wunsch als Ist-Situation. Zum Beispiel: Ich arbeite als Erzieherin. Ich bin gesund. Mein Körper ist fit. Reibe dann deine Hände aneinander, bis sie warm sind. Mach deine Augen zu. Konzentriere dich stark auf deine Handflächen. Bring sie mit deinen Gedanken zum Vibrieren und lass sie heiß werden. Wenn deine Handflächen richtig heiß sind und pulsieren, stellst du damit eine energetische Sphäre, mit der du den Zucker auflädst her, denk dabei immer an deinen Wunsch. Halte 5-10 Minuten an deinem Wunsch fest. Leg dabei deine Hände, mit ein paar Zentimetern Abstand, um das Glas herum. Machst du es richtig, kannst du den Zucker zurück pulsieren spüren. Spürst du die Energie des Zuckers, sagst du: „So süß wie dieser Zucker wird mein Leben.“ Nach der Manifestation stellst du das Glas für eine Nacht bei Neumond oder bei zunehmendem Mond, zum Fenster. Am nächsten Tag, kannst du das Gefäß mit dem Zucker verstauen und den Zucker für einen Monat, täglich in einem Getränk deiner Wahl trinken und dabei an deinen Wunsch denken.

2. Die Vollmond-Energie-Manifestationen

Bei dieser Manifestation geht es darum, deinen Wunsch mithilfe der Energie des Vollmondes in deinen Körper zu übertragen. Ist das was du willst, so tief in deinem Innersten verankert, ziehst du automatisch alles an, was dich zum Ziel führt. Das ist das Gesetz der Anziehung. Gleiches zieht Gleiches an!

Und so funktioniert’s:

Geh raus und schau den Vollmond an.

Visualisiere deinen Wunsch, und fühle ihn im Körper.

Hebe deine Arme hoch, sodass deine Hände vor deinem Gesicht sind. Verbinde jeweils deine beiden Daumen und deine Zeigefinger, so dass ein Dreieck entsteht.

Schau den Vollmond durch das Dreieck an.

Wenn du die Energie des Mondes spürst, machst du deine Augen zu und überträgst diese Energie in dich, indem du deine zum Dreieck geformten Finger auf deinen Bauch legst und die Energie des Mondes in dich füllst.

3. Lästige Angewohnheiten mit der Energie der Kerzenflamme aus deinem Leben löschen

Wir alle haben Angewohnheiten, für die wir uns hassen, und trotzdem machen wir es. Die einen rauchen, andere trinken und wiederum andere essen zu viel Zucker oder stressen sich durch ihr Leben als würden sie in tiefes Unglück stürzen, wenn sie eine Aufgabe nicht perfekt erledigen. Damit du frei von deinen Lasten sein kannst, probiere diese Manifestation aus.

Und so funktioniert’s: