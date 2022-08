Es ist offiziell: Barbie Ferreira verlässt Euphoria. Das teilte sie ihren Fans jetzt in einer Instagram-Story mit. Sie wird in Staffel drei der preisgekrönten HBO-Serie nicht mehr als Kat Hernandez zu sehen sein.

Die Gerüchteküche über ein mögliches Serien-Aus brodelte bereits nach Staffel 2. Denn Fans der Schauspielerin waren stutzig, weil ihre Screentime nur einen Bruchteil von der der ersten Staffel ausmachte.

Euphoria ohne Barbie Ferreira

Für Fans ein Schock: Ein Euphoria ohne die willensstarke Kat? Das kann sich niemand vorstellen. Auch der 25-Jährigen fällt der Abschied von der Rolle nicht leicht, wie man in ihrem Insta-Statement lesen kann. „Nach vier Jahren, in denen ich die ganz besondere und rätselhafte Figur Kat verkörpern durfte, muss ich mich mit Tränen in den Augen verabschieden“, schreibt sie auf Instagram.

„Ich hoffe, viele von euch konnten sich in ihr wiedererkennen, so wie ich es getan habe, und dass sie euch Freude bereitet hat, ihre Reise zu dem Charakter zu sehen, der sie heute ist“, fährt sie fort. Kat Hernandez war eine Rolle, die der Schauspielerin am Herzen lag. „Ich habe all meine Sorgfalt und Liebe in sie gesteckt, und ich hoffe, ihr konntet das spüren“, so Barbie.

Bild: barbieferreira / Instagram

Weniger Screentime in Staffel 2

Barbie Ferreira hatte schon in der zweiten Staffel viel weniger Screentime als noch in der ersten. Fans stellten daraufhin so einige Theorien auf, wie es dazu kommen konnte. Unter anderem vermuteten sie, dass es am Set zu Spannungen darüber gekommen war, in welche Richtung sich Ferreiras Rolle entwickeln sollte. In einem Interview Anfang des Jahres äußerte sich die 25-Jährige zu den Gerüchten und stellte gegenüber Entertainment Tonight klar: „Es gibt eine riesige Besetzung. Wir werden also jeden sehen. Jeder bekommt seine Zeit.“

Gegenüber Insider betonte sie zudem, dass sie gut verstehen könne, dass die Fans der Hitserie so leidenschaftlich reagieren. „Ich glaube wirklich, dass die Fans sehr leidenschaftlich sind, und das weiß ich zu schätzen, denn Euphoria hat so viele Menschen wirklich beeinflusst“, so Barbie.

Über den Ausstieg von Ferreira werden „Kat Hernandez“-Fans auf jeden Fall nicht sonderlich begeistert sein.