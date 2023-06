Zeig mir deinen Bildschirmhintergrund und ich sage dir, wer du bist! Für manche existiert diese Funktion am Smartphone einfach nur. Doch andere stecken unheimlich viele Gedanken in das Wallpaper-Thema. Daher kann der Hintergrund tatsächlich so einiges über die eigene Persönlichkeit verraten.

Was trifft auf dich zu? Finde es heraus!

1. Der Standard-Hintergrund

Smartphones und sämtliche Features des Elektro-Gerätes sind für dich nicht mehr als ein praktisches Tool. Warum solltest du deine Zeit mit sinnlosen Dingen wie dem Aussuchen des perfekten Bildschirmhintergrundes vergeuden? Du nimmst viel lieber das Angebot des Herstellers in Anspruch und belässt es dabei … für immer. Was das über dich aussagt? Du gehst gerne altbewährte Wege und bist Neuem gegenüber eher skeptisch. Dich von etwas anderem zu überzeugen, ist Schwerstarbeit. Allerdings bist du auch äußerst genügsam – Basics sind für dich in allen Belangen ausreichend.

2. Der wechselnde Standard-Hintergrund

Wenn du ein neues Telefon bekommst, führt dich der erste Weg direkt in die Hintergrundeinstellungen. Dort scrollst du dich erstmal durch sämtliche verfügbare Bilder und entscheidest dich dann für das, das dir am ehesten zusagt. In einem exakten Zyklus tauschst du dann das eine Standard-Bild gegen ein weiteres Standard-Bild aus. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass du zwar gerne ausprobierst, dich aber in einem sicheren Rahmen bewegen möchtest. Lust auf Neues? Ja. Aber zu crazy sollte es auf keinen Fall sein.

3. Das Pärchen-Pic

Das Pärchen-Bild hat mehrere Vorteile: du wirst jedes Mal glücklich, wenn der Screen leuchtet und – was noch viel wichtiger ist – du ersparst dir ein peinliches Gespräch mit Personen, die dich anflirten und umständlich herausfinden wollen, ob du bereits vergeben bist. Über deine Persönlichkeit verrät das Bild folgendes: Bist du in Love, dann sollte das wirklich JEDER mitbekommen. Für dich ist es auch so etwas wie ein Solidaritäts-Akt, dass du, sobald du in einer Beziehung bist, dich und deine:n Liebste:n als Bildschirmschoner einstellst.

4. Das Haustier-Pic

Ein garantierter Ice-Breaker in jeder Unterhaltung. Sollte dein Bildschirm zufällig aufleuchten, während du dich gerade mit jemandem unterhältst, es aber noch nicht richtig vibed, dann wisst ihr spätestens dann, wenn Hund Bello, Katze Mia oder Meerschweinchen Lilly einem entgegen strahlen, worüber ihr sprecht. Funktioniert übrigens auch, wenn das Tier gar nicht euer Haustier ist. Im Grunde sagt das über dich aus, dass du ein sehr kommunikativer, aktiver und liebevoller Mensch bist. Denn das sind Eigenschaften, die man benötigt, wenn man Haustiere hat bzw. Tiere einfach gerne hat.

5. Das Urlaubs-Pic

Sonne, Meer, Palmen oder doch lieber Hütte, Berge und Schnee? Vollkommen egal. Ist dein Bildschirmhintergrund ein Urlaubsbild, dann verspürst du mit Sicherheit Fernweh. Das kann eigentlich nur zwei Gründe haben: Entweder, du liebst es, Geschichten zu erzählen und spekulierst darauf, dass sich Personen aus deinem Umfeld auf das Bild ansprechen. Oder du leidest gerne und liebst das Gefühl von Sehnsucht. Manchmal sind Schnappschüsse aus dem Urlaub aber auch gut, um sich für die nächste Reise zu motivieren.

6. Das saisonal wechselnde Bild

Ein Bild vom Meer im Winter? Eine Schneelandschaft im Hochsommer? Das kommt für dich nicht infrage. Stattdessen suchst du nach einem Hintergrundbild, das die aktuelle Jahreszeit am besten widerspiegelt. Ob ein selbst geschossenes Foto oder eines aus dem Netz ist dir dabei vollkommen egal – Hauptsache es passt sich saisonal an. Über dich als Person verrät das, dass du deine festen Routinen hast, die sich durch nichts auf der Welt durchbrechen lassen. Du bist verantwortungsbewusst und unheimlich verlässlich. Außerdem kann man sich dir mit allen Problemen anvertrauen, da du mit Sicherheit einen guten Rat parat hast und alles für dich behältst.

7. Das Bild, das sich mit deiner Stimmung ändert

Du wechselst deinen Bildschirmhintergrund beinahe so oft wie deine Unterhosen. Denn deine Umgebung, bestimmte Gespräche und Begegnungen haben großen Einfluss auf deine Stimmung. Und das wiederum macht sich auf deinem Screen bemerkbar. Bist du verliebt, ist dein Hintergrund romantisch – kriselt es, dann ist davon nichts mehr zu sehen. Vielmehr befinden sich dann passende Quotes oder Trauerbilder auf deinem Bildschirm. Genauso wankelmütig wie dein Handyscreen bist du auch im echten Leben. Man weiß eigentlich kaum, woran man bei dir ist und hat ständig das Gefühl, etwas falsch zu machen.

8. Kein Bild, dafür ein Spruch

Du ziehst viel Kraft aus motivierenden Speeches und liebst es, in Geburtstagskarten tiefsinnige Sprüche zu hinterlassen. Das überträgst du auch auf deinen Bildschirmhintergrund. Denn darauf zu sehen sind wechselnde Quotes, die dir besonders gut gefallen oder dich zum Lachen bringen. Wer deinen Bildschirm sieht, könnte sofort ein Gespräch mit dir darüber starten. Denn dazu hast du bestimmt einiges zu sagen. Deine Persönlichkeit ist daher gefestigt und selbstbewusst. Du weißt, was du willst und hast alles gut im Griff. Herausforderungen meisterst du, ohne mit der Wimper zu zucken – der Sprüche sei Dank!

9. Das Bild der Lieblingsstars

Pedro Pascal, Taylor Swift oder BTS zieren dein Smartphone? Dann kannst du von deinen Lieblingsstars wohl nicht genug bekommen. Ist es dir zudem auch noch gelungen, mit deinem Favoriten ein Bild zu ergattern, dann preist du es an, wo du nur kannst. Der beste Weg, um ALLEN (ja, auch Fremden) unter die Nase zu reiben, dass du Fan der wohl tollsten Person der Welt bist? Einfach den Bildschirmhintergrund dementsprechend wählen. Das bedeutet, dass du sehr loyal bist und zu deiner Meinung stehst. Zur Not bist du auch dazu bereit, sie mit allem, was du besitzt, zu verteidigen.

10. Das selbst zusammengestellte Bild

Auch ein Bildschirmhintergrund kann kreative Energien channeln. Smartphones, wie etwa das iPhone, haben die Funktion, den Screen individuell zu gestalten. Farbe, Anordnung der Bilder oder Auswahl der Emojis sind dabei dir überlassen. Du kannst dich austoben und je nach Lust und Laune vollkommen neue Hintergründe erschaffen. Das trifft genau deinen Geschmack, denn du liebst es, dich künstlerisch zu verwirklichen. Somit macht dein Bildschirmhintergrund deine offene und lustige Art für alle sichtbar.

11. Das einfärbige Bild

Jetzt zum kompletten Gegenteil: Du hast keinen Bock auf Chichi und erfreust dich an der Einfachheit des Lebens? Dann hast du mit großer Wahrscheinlichkeit auch ein einfärbiges Hintergrundbild. Das macht dich aber längst nicht zu einer langweiligen Person. Denn du schenkst einfach den wichtigen Dingen im Leben mehr Aufmerksamkeit. Und der Bildschirmschoner deines Smartphones gehört hier eben einfach nicht dazu.

12. Das Selfie … von dir selbst

Ja, es gibt auch Menschen, die sich selbst als Hintergrund eingestellt haben. Über die Bedeutung können wir zwar nur mutmaßen, dennoch haben wir ein paar Dinge, die uns dazu einfallen würden. Entweder ist das Selfie so verdammt toll, dass du es einfach mit Stolz in die Welt tragen MUSST. Wir alle wissen, dass es oft eine halbe Ewigkeit dauern kann, bis das perfekte Selbstporträt entsteht. Vielleicht bist du auch einfach sehr von dir selbst überzeugt und weißt, was du kannst. Oder du siehst dich als spiritual Animal und kannst dich am allerbesten selbst motivieren. Wie dem auch sei: no judging!