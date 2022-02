Das Instagram-Save ist das Insta-Feature, über das wir am wenigsten sprechen. Wieso? Weil es für uns das privateste aller Features ist. Denn niemand bekommt alle gesammelten Beiträge in ihrem ganzen Ausmaß zu sehen. Unsere Instagram-Saves sagen deshalb mehr über uns aus, als wir glauben.

Wir sammeln die besonderen Beiträge nämlich an einem Ort, jenseits von Gut und Böse.

Das sagen deine Instagram-Saves über deine Persönlichkeit

Unsere unzähligen gespeicherten Beiträge offenbaren unsere privatesten und intimsten Interessen gebündelt und kategorisiert in mehreren Ordnern. Nur der Insta-Algorithmus weiß, welche Inhalte sich hinter der verschlossenen Tür im „Gespeichert“-Ordner befinden. Auch wenn wir uns natürlich für mehrere Bereiche interessieren, überwiegt eine Kategorie immer. Und die sagt vieles über uns aus.

Diese „Insta-Save“-Persönlichkeiten gibt es:

1. Der Foodie

Du speicherst ständig leckere Rezepte ab. Doch Hand aufs Herz, wie oft probierst du eines davon wirklich aus? Eigentlich versauern die Food-Inspos in deinem Gespeichert-Ordner und warten darauf, gekocht zu werden. Doch du verschiebst das Kochen immer wieder auf einen unbestimmten Zeitpunkt.

2. Das Fashion-Victim

Mode ist dein Leben. Deshalb besteht dein Gespeichert-Ordner größtenteils aus Influencer-Fotos mit geilen Outfits. Auch der Ordner mit den Fotos von den Pieces, die du dir noch für die Saison zulegen musst, quillt praktisch über. Deshalb traust du dich oft nicht, den Must-Have-Ordner zu öffnen. Zu groß ist die Angst um deinen Kontostand.

3. Der Fitness-Guru

Du folgst den unterschiedlichsten Fitness-Influencern, um dir Inspiration für dein nächstes Workout zu holen. Du sagst dir jedes Mal: Nächstes Mal im Gym gehst du es mit einem der gespeicherten Trainingseinheiten an. Und du ziehst es dann sogar einmal durch. Doch der Muskelkater danach schreckt dich so sehr ab, dass es bei dem einem Mal bleibt.

4. Die Innenausstatterin

Verbringst du einmal längere Zeit in deinen eigenen vier Wänden, dann fällt dir auf, wie unglücklich dich deine Möbel machen. Dir fehlt einfach der Pep und die Persönlichkeit. Dann schaust du plötzlich unzählige DIY-Videos auf Insta an und speicherst sie ab. Du denkst dir, wieso etwas Neues kaufen, wenn du dein altes „Billy“-Regal upcyceln kannst.

5. Make-up Insider

Dein Gesicht und deine Make-up-Sammlung sind für dich wie eine Staffelei und die passende Ölfarbe. Für dich sind Make-up-Artists die Picassos der heutigen Zeit. Jedes neue außergewöhnliche Augen-Make-up wird von dir sofort ausprobiert und auf Alltagstauglichkeit geprüft. Auch neue Make-up-Hacks nimmst du sofort unter die Lupe.

6. Der Meme-Junkie

Du sammelst tausende von Memes in einem Ordner. Das tust du, weil du sie in jedem passenden Moment herauskramen willst, um für das ein oder andere Schmunzeln zu sorgen. Denn du bist der Comedian in deinem Freundeskreis; du liebst es, ein Lächeln auf die Gesichter deiner Freunde zu zaubern. Wenn du ein Meme per Direktnachricht verschickst, dann nur, weil du mal wieder durch deine Instagram-Saves gescrolled bist.

7. Der Quote-Lover

Du lebst auf der Sonnenseite dieser Welt. Denn für dich sind positive Sinnsprüche extrem inspirierend. Deshalb sammelst du die motivierenden Sprüche nicht nur in deinen Instagram-Saves, sondern schreibst sie auch in ein kleines Notizbuch, damit du gleichzeitig etwas in der Hand halten kannst.

