Am 17. August ist es endlich soweit. Dann startet die 3. Staffel unserer Lieblings-Dating-Show auf TVNOW: Prince Charming!

Jetzt stehen die 18 Kandidaten fest, die in der neuen Staffel um das Herz von Kim Tränka kämpfen.

Prince Charming: Neue Staffel startet am 17. August

Kim Tränka (31), der neue „Prince Charming“, geht ab 17. August 2021 in der 3. Staffel der mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten Gay-Dating-Show auf die Suche nach seinem Mr. Right. Kim hat die Wahl zwischen 18 Männern im Alter von 22 bis 40 Jahren, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Neun neue Folgen plus eine Wiedersehensshow laufen immer dienstags auf TVNOW und später dann auch bei VOX. Ab Dienstag (10. August) ist außerdem eine Sneak Peek mit den ersten 20 Minuten auf dem Streamingdienst abrufbar.

Das sind die Kandidaten

Insgesamt 18 Männer kämpfen in der kommenden Staffel um das Herz von Kim Tränka. Das sind die diesjährigen Kandidaten:

Bon

Felix

Manfred

Florian

Kevin

Markus

Lukas

Robin

Max

Jan

Arne

Mo (Maurice)

Corey

Thomas

Pascal

Patrick

Ash

Jean-Cédric

Welcher Single hat die größten Chancen bei Kim? Und wie attraktiv finden sich die Männer untereinander? Ja genau! Denn wie wir wissen, auch die Singles könnten sich ineinander verlieben und in der Villa daten. Lange müssen wir jedenfalls nicht mehr warten, bis es endlich wieder losgeht.

