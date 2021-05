Das beliebte Reality-Pärchen hat sich getrennt. Der ehemalige “Prince Charming”-Kandidat Sam Dylan verriet in seiner Instagram-Story, dass die Beziehung mit dem “Bachelor in Paradise”-Teilnehmer Rafi Rechek vorbei ist. Auch der Trennungsgrund ist inzwischen bekannt.

Rafi Rechek hat sich 2019 bei “Bachelor in Paradise” geoutet. 2018 war der 31-Jährige sogar bei “Die Bachelorette” als Teilnehmer dabei und versuchte das Herz von Nadine Klein zu erobern.

Sam Dylan und Rafi Rechek haben sich getrennt

Diese Trennung kam wohl für uns alle überraschend. Der ehemalige “Prince Charming”-Kandidatin Sam Dylan erklärte in seiner Instagram-Story, dass er sich von seinem Freund Rafi Rechek getrennt hat. “Leider ist der Punkt gekommen, an dem es nicht weitergeht. Ich habe mich von Rafi getrennt. Ich kann diese Worte gerade nicht selbst aussprechen. Selbst beim Schreiben zittern mir die Hände. Ich fühle mich gerade einfach leer”, schreibt der 30-Jährige auf Instagram.

Der Grund, warum er die Trennung von seinem Freund jetzt offiziell machte: Er wollte den Kummer vor seinen Fans nicht mehr verbergen. Sam Dylan betonte auch, wie schlecht es ihm deshalb geht. “Ich hoffe, das Gefühl geht schnell vorbei. Ich hoffe auch, dass wir das Ganze in Frieden zu Ende bringen können. Ich möchte die letzten knapp zwei Jahre in guter Erinnerung behalten”, schreibt der 30-Jährige. Mehr wollte er zu dem plötzlichen Beziehungs-Aus aber nicht sagen. Auch den Trennungsgrund verrät der Reality-Star seinen Fans noch nicht.

Rafi Rechek nennt den Trennungsgrund

Nur kurze Zeit nach dem offiziellen Statement von Sam Dylan äußerte sich auch sein Freund Rafi Rechek zu Wort. In einem Interview mit der Bild-Zeitung nennt der 31-Jährige sogar den Trennungsgrund. Die Corona-Pandemie und der damit verbundene Lockdown haben zu dem Beziehungs-Aus geführt, meint der ehemalige “Bachelorette”-Kandidat. “Sam und ich haben uns getrennt, weil wir zu viel Zeit miteinander verbracht haben in unserer kleinen Wohnung, was leider zu oft für Streitigkeiten gesorgt hat”, zitiert die Bild-Zeitung den Reality-Star.

Aber wer hat sich schlussendlich von wem getrennt? Auch das verrät Rafi Rechek in dem Interview. “Ich habe mich von ihm getrennt und nicht umgekehrt“, stellte er klar. Zu diesem Statement äußerte sich auch Sam Dylan kurze Zeit später zu Wort. Rafis “aufbrausender Charakter habe sehr viel kaputt gemacht”, schreibt er in seiner Instagram-Story.

Seit fast zwei Jahren ein Paar

Seit fast zwei Jahren war das Paar zusammen. Nachdem der ehemalige “Bachelorette”-Kandidat Rafi Rechek sich im Oktober 2019 bei “Bachelor in Paradise” im Fernsehen geoutet hatte, machte er zwei Monate später die Beziehung zu Sam öffentlich. Noch vor kurzem hat das Paar bekannt gegeben, dass es sogar ein Baby adoptieren möchte. Der Traum von einem gemeinsamen Kind ist nun wohl geplatzt.