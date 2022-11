Selena Gomez gibt jetzt einen tiefen Einblick in ihr Privatleben. In einem neuen Interview verrät die Sängerin, dass sie womöglich keine leiblichen Kinder bekommen kann. Grund dafür seien die Medikamente, die die Sängerin wegen ihrer bipolaren Störung nehmen muss.

Dennoch blickt Selena positiv in die Zukunft!

Selena Gomez spricht offen über bipoläre Störung

Im April 2020 verriet Selena Gomez in einem Instagram-Livestream gegenüber Miley Cyrus und der ganzen Welt, dass sie an einer bipolaren Störung leide. Diese zeichnet sich durch eine Abwechslung von manischen und depressiven Episoden ab. Das heißt, die Betroffenen erleben in manchen Phasen ein übersteigertes Hochgefühl. Daraufhin folgt meist eine Phase, geprägt von mehr oder weniger ausgeprägten Depressionen. Nun spricht die Sängerin ganz offen über ihre psychische Erkrankung und schildert, welche Auswirkungen die Diagnose auf ihre Leben hat.

In einem Interview mit „The Rolling Stone“ offenbart Selena, dass es ihr zwischenzeitlich so schlecht gegangen sei, dass sie mit Suizidgedanken zu kämpfen hatte. So habe sie beispielsweise das Gefühl gehabt, keine Kontrolle über ihre Emotionen zu haben. „Ich dachte, die Welt würde besser sein, wenn ich nicht da wäre“, offenbarte die „Wolves“-Interpretin. Dank der medikamentösen Behandlung habe sie die Erkrankung aber soweit unter Kontrolle. Nur ein Thema bereitet ihr noch großes Kopfzerbrechen.

Deshalb kann die Sängerin wohl keine Kinder bekommen

In dem Interview berichtet Selena dann auch, dass sie wegen der zwei Medikamente, die sie nehmen muss, wohl nie Kinder haben kann. So sei die Wahrscheinlichkeit, dass sie eines Tages selbst ein Baby zur Welt bringen wird, sehr gering. „Das ist im Moment ein sehr großes Thema in meinem Leben“, gestand sie ehrlich. Sie erzählt in dem Interview, dass Kinderwunsch derzeit vor allem in ihrem Freundeskreis ein wichtiges Thema sei. So zum Beispiel vor Kurzem, als die 30-Jährige sich mit einer Freundin unterhalten hat, die derzeit versucht, schwanger zu werden. Solche Konversationen seien nicht ganz einfach für die Sängerin.

Trotzdem steht auch für sie der Kinderwunsch fest. Und dabei blickt sie zuversichtlich in die Zukunft: „Ganz egal, wie ich sie bekommen soll, ich werde Kinder bekommen.“ Sel fügt noch hinzu, dass ihr vor allem ihr offener Umgang mit der Krankheit sehr geholfen habe, damit klarzukommen.

Neue Doku liefert tiefe Einblicke in ihr Privatleben

Einen noch tieferen Einblick in ihr Privatleben bekommen Fans in der neuen Dokumentation „Selena Gomez: My Mind & Me“. Darin spricht die Musikerin nicht nur ausführlich über ihre bipolare Störung, sondern auch über ihre Erfahrungen mit der Lupus-Diagnose sowie der resultierenden Nierentransplantation und der Chemotherapie. Aber auch ihre Trennung von ihrem Ex Justin Bieber soll ein Thema sein. Die Doku könnt ihr euch seit heute auf Apple TV+ ansehen.