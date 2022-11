In Sachen Design und Mode geben die Skandinavier ja schon so einiges vor. Jetzt machen sie sich offenbar auch an unsere Haare, denn der sogenannte „Scandi Bob“ ist DIE neue Trendfrisur, die sich jetzt gefühlt alle schneiden lassen.

Wir zeigen euch den Look und verraten euch, warum dieser Bob-Trend gerade so IN ist.

Neuer Bob-Trend: Scandi Cut

Der Bob ist aus Fashion- und Beautywelt einfach nicht mehr wegzudenken. Egal ob Long Bob, Shaq Cut oder im Sleek Look – der Kurzhaarschnitt ist gefühlt seit Jahren die Nummer 1 unter den Frisuren. Vor allem auch deshalb, weil sich der Schnitt ständig neu erfindet. Kein Wunder also, dass jetzt eine neue Variante auf der Matte steht (hihi, im wahrsten Sinne des Wortes :P). Der Kurzhaarschnitt bekommt mit dem sogenannten „Scandi Bob“ ein Upgrade – und wir lieben es schon jetzt.

Das Besondere an dem Look: Er ist wirklich pflegeleicht und muss nicht sonderlich gestylt werden. So lieben wir unseren Haarschnitt! Aber wie sieht der neue Frisurentrend eigentlich aus? Wir zeigen es euch!

Scandi Bob: So stylst du die Trendfrisur 2023

Der Scandi Bob hat die perfekte Länge, um pflegeleicht und gleichzeitig aber wandlungsfähig zu sein; er endet nämlich knapp unterhalb des Kiefers – gerade lang genug, um die Mähne noch zusammenbinden zu können. Der Schnitt ist schlicht und hat wenig Stufen, so umrandet er schön das Gesicht und unterstreicht die Gesichtszüge. Das Markenzeichen der Trendfrisur 2023 ist aber nicht der Cut, sondern der Scheitel. Beim Scandi Bob wird der nämlich ganz lässig auf der Seite getragen. Die Haare sollten dabei nicht glatt geföhnt oder gebürstet sein, sondern können ruhig einfach wild und undone getragen werden. Und nein, keine Sorge, der Look funktioniert nicht nur bei voluminösem Haar, auch für feine Haare eignet sich der Scandi Bob.

Wie stylt man den Scandi Bob?

Das Motto dieser Frisur: Alles kann, nichts muss! Egal, wonach einem gerade ist, der Scandi Cut sieht sowohl mit glatten, als auch mit lockigen oder leicht gewellten Haaren TOP aus! Wer also keinen Bock auf Föhnen hat, kann die Haare auch einfach lufttrocknen lassen und den Scheitel ganz lässig seitlich tragen, dann ist auch das mit dem Volumen null problemo!

Richtig cool sieht der Schnitt dann aus, wenn du eigentlich so gut wie gar nichts machst. Klingt gut? Finden wir auch! Die Haare nach dem Waschen am besten einfach mit etwas Styling-Schaum aufwuscheln oder mit Haarspray am Ansatz etwas voluminöser zaubern, den Scheitel locker seitlich tragen und die Haare wild zur Seite werfen. Final Touch: Ear-Tuck – dafür einfach die Haare auf der kürzen Seite des Scheitels hinters Ohr streichen, et voilá!