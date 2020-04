Große Aufregung bei den Fans von Pietro Lombardi. Mit einem Instagramvideo, in dem der Sänger auf seine schönsten Momente bei DSDS zurückblickt, sorgt der er nun für wilde Spekulationen.

Denn laut eigenen Angaben wisse er selbst noch nicht, ob er für die nächste Staffel der Casting-Show als Juror zurückkehrt.

Nach Instagram-Video: Fans spekulieren über DSDS-Austieg

Mit seinem neuesten Instagram-Post sorgt Pietro Lombardi im Netz nun für wilde Spekulationen. Denn er veröffentlichte ein Video, in dem er seine schönsten Momente bei DSDS mit seinen Fans teilte. Für viele seiner Follower wirkte der emotionale Clip wie eine Verabschiedung. “Wenn du nicht mehr in der Jury sitzt, dann ist das einfach nicht mehr ‘Deutschland sucht den Superstar’ für mich”, erklärt ein Fan traurig in den Kommentaren.

Nachdem der Sänger 2011 die achte Staffel der deutschen Castingshow gewonnen hatte, saß er 2019 erstmals in der Jury. Und auch in diesem Jahr nahm Pietro für die 17. Staffel erneut auf dem Jury-Sessel Platz. Seine Fans fürchten nun, ihr Idol könnte DSDS künftig den Rücken zukehren. Unter seinem Video richtete der 27-Jährige nun offene Worte an seine Anhänger: “Auch mich fragen natürlich viele, ob ich wieder dabei bin in der nächsten DSDS-Staffel. Das ist mein Zuhause und mal schauen, wie es weitergeht. Aber momentan weiß ich es selbst nicht, Leute. Deshalb habt Geduld.” Ob Lombardi bei der nächsten Staffel von DSDS tatsächlich nicht mehr dabei sein wird, bleibt demnach abzuwarten.

Pietro Lombardi nimmt sich Auszeit für Familie

Um mit seinem Sohn Alessio Zeit zu verbringen und mal so richtig abzuschalten, möchte sich Pietro vorerst eine kleine Auszeit nehmen. Das verriet er gestern (29. April) in seiner Instagram-Story. “Ich bin jetzt erstmal bis Montag raus aus Social Media”, so Pietro. Für seine Familie will der Sänger scheinbar erstmal offline gehen. Doch seine Fans müssen nicht traurig sein. “Keine Sorge, Lombardi ist Montag wieder am Start. Hübscher, süßer und knackiger denn je”, verspricht er seinen Anhängern am Ende des Videos.