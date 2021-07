Gruselalarm in den eigenen vier Wänden? Eltern von kleinen Kindern kennen das nur allzu gut. Vom imaginären Freund bis zu Storys aus angeblichen Vorleben. Was die Kleinen da so von sich geben ist nichts für schwache Nerven. Hier sind unsere Top 10 der gruseligsten Kinder-Sprüche.

“Ich sehe tote Menschen”, damit stellte uns einst der kleine Junge aus “The Sixth Sense” die Nackenhaare auf. Aber wer denkt gruselige Kinder gibt es nur in Filmen, der muss sich nur mal mit Eltern unterhalten.

“Mama ich hab Angst”, sagte meine Tochter

Neulich Abends war ich mit meiner dreijährigen Tochter alleine zu Haus. Meine Tochter spielte gerade zufrieden in ihrem Zimmer als sie plötzlich zu mir lief. “Mama ich hab Angst” waren ihre Worte, als sie mich mit großen Augen anblickte. Ich nahm sie tröstend in den Arm und fragte, wovor sie denn solche Angst habe. “Vor dem Mädchen in meinem Zimmer” war ihre Antwort. Damit hatte ich ehrlicherweise nicht gerechnet. Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen, die Kleine an der Hand und führte sie in ihr Zimmer. Spielsachen waren über den ganzen Raum verstreut. Die ein oder andere “unheimliche Puppe” war zu sehen, sonst aber nichts. “Schau Schatz, da ist kein Mädchen”, beruhigte ich meine Tochter (und mich selbst). “Doch da”, sagt sie und deutete hinter die “leere” Türe. “Die lacht”, sagte sie weiter und mir standen die Haare zu Berge.

Gehts nur mir so oder anderen auch, fragte ich mich. Nach einem kurzen Ausflug im Netz war klar: Kinder können ganz schön gruselig sein. Auf Reddit haben Eltern die gruseligsten Sprüche ihrer Kinder geteilt. Und hier sind unsere Top 10.

Mit diesen 10 Sprüchen leerten Kinder ihren Eltern das Fürchten

1. Auf Nimmerwiedersehen

“Gerade brachte ich unseren zweijährigen Sohn ins Bett. Er sagte: ‘Leb wohl, Papa.’ Ich antwortete: ‘Abends sagen wir ‘Gute Nacht’.’ Darauf erwiderte er: ‘Ich weiß, aber dieses Mal ist es ein ‘Leb wohl’.”

2. Allein mit dem Sohn da unten

“Eine gute Freundin von mir und ihr Mann kauften ein altes Haus im Westen Kanadas. Eines Tages war ich zu Besuch, als sie gerade den Keller renovierten. Ich war kurz allein mit ihrem Sohn da unten, damals war er kaum zwei Jahre alt und konnte noch nicht in ganzen Sätzen sprechen. Er nahm meine Hand und führte mich zu einer Art Kamin, gemauert, mit einer Metalltür vorne dran. Er sah mich an und sagte: ‘Hier kommen die toten Babys rein.’ … Diese Geschichte macht mich immer noch wahnsinnig, bis zum heutigen Tag.”

3. Ich bin deine Mutter

“Meine ältere Schwester wurde in dem Jahr geboren, in dem die Mutter meines Vaters gestorben ist. Laut meinem Vater waren ihre ersten Worte, als sie das Sprechen gelernt hatte ‘Ich bin deine Mutter.'”

4. Monsterbruder

“Meine dreijährige Tochter stand neben ihrem neugeborenen Bruder und schaute ihn eine Weile an. Dann drehte sie sich um und sagte zu mir: ‘Papa, das ist ein Monster. Wir sollten es begraben.'”

5. Der Mann mit dem Schlangenhals

“Beim Umziehen vor dem offenen Wandschrank schaute meine Tochter ständig an mir vorbei und lachte. Ich fragte sie: ‘Was ist denn so lustig?’ Ihre Antwort: ‘Der Mann!’ ‘Ich: Welcher Mann?’ Sie zeigte auf den Schrank und sagte: ‘Na der Mann da, mit dem Schlangenhals!’ Ich drehte mich um, im Schrank war nichts zu sehen. Seither fürchte ich mich vor dem Gedanken, dass sich irgendwann jemand da drin aufgehängt haben könnte.”

6. Erinnerung an ein altes Leben

“‘Bevor ich hier geboren wurde, hatte ich eine Schwester, stimmt’s? Sie und meine andere Mutter sind jetzt so alt. Ihnen ging es gut, als das Auto brannte, aber mir überhaupt nicht.’ Mein Sohn war vielleicht fünf oder sechs Jahre alt, als er diesen Satz sagte. Er sagte das völlig aus dem Nichts heraus.”

7. Kopf ab

“Das Kind von einem Freund sagte zu ihm: ‘Papa, ich liebe dich so sehr, dass ich dir den Kopf abschneiden und ihn herumtragen will, damit ich dein Gesicht sehen kann, wann immer ich will.'”

8. Unheimliche Drohung

“Ich war fest am Schlafen, als ich dadurch aufwachte, dass meine vierjährige Tochter ihr Gesicht Zentimeter vor meines hielt. Sie schaute mir direkt in die Augen und sagte: ‘Ich will deine ganze Haut abziehen.’ Die Hintergrundgeschichte ist, dass ich einen Sonnenbrand hatte und sich meine Haut begann abzublättern.”

9. Geräusche hinter dem Küchenschrank

“Die vierjährige Tochter eines Kollegen dachte immer, dass das Klappern und Rascheln der Wasserleitungen hinter dem Küchenschrank die ‚weißen Wölfe‘ wären. Das Geräusch machte ihr ziemliche Angst. Eines Tages saß sie am Küchentisch und sagte: ‘Mama, die weißen Wölfe sind nicht böse … sie sind unsere Freunde!’ Ihre Mutter bestärkte sie in dieser Idee, indem sie sagte: ‘Ja, die weißen Wölfe beschützen uns. Sie sind unsere Freunde.’ Dann sagte ihre Tochter, ‘Sie sind unsere Freunde, aber nicht der Mann, der auf dem Boden kriecht und neben meinem Bett steht.'”

10. Der Tod kommt bald

“Er kuschelte mit seiner Großmutter und war wirklich zuckersüß (er war ungefähr drei Jahre alt). Dann nahm er ihr Gesicht in seine Hände und kam ihr mit seinem sehr, sehr nahe. Er schaute sie an und sagte, dass sie sehr, sehr alt ist und bald sterben müsse. Dann schaute er auf die Uhr.”