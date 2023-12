Es wäre wohl DIE Sensation zum Jahresende hin! „The Bear“-Star Jeremy Allen White und Sängerin Rosalía sollen ein Paar sein. Gerüchte, dass sich die beiden Superstars näher gekommen sind, gibt es bereits seit längerem.

Jetzt sind die beiden beim Händchenhalten gesichtet worden.

Was läuft da zwischen Jeremy Allen White und Rosalía?

Sie füllt riesige Konzertlocations und versorgt ihre 28 Millionen Follower auf Instagram täglich mit neuen Trends und Updates aus ihrem Leben. Er begeistert ein Millionen-Publikum mit der Disney+-Serie „The Bear“, in der er einen Starkoch spielt, der einem Sandwich-Laden neues Leben einhaucht. Gemeinsam sind Rosalía und Jeremy Allen White wohl das neue Traumpaar schlechthin.

Gerüchte, dass sich zwischen der Sängerin und dem Schauspieler etwas anbahnt, halten sich bereits seit längerer Zeit. Jetzt scheint es fix zu sein, dass sich die beiden daten. Das verraten Bilder, die dem Promi-Magazin People vorliegen. Darauf zu sehen: Rosalía und Jeremy, die Hand in Hand durch Los Angeles spazieren. Ziemlich eindeutig, wenn ihr uns fragt.

Sie sollen sich schon länger kennen

Wo sich die Wege des 32-Jährigen und der „Con Altura“-Interpretin zum ersten Mal gekreuzt haben, ist nicht bekannt. Doch das angebliche Couple wurde bereits öfter in der Öffentlichkeit gesichtet. Einmal haben sie gemeinsam einen Markt in Los Angeles besucht, ein anderes Mal haben sie eine kurze Rauchpause zusammen eingelegt.

Wie ein Insider jetzt gegenüber Us Weekly verrät, sollen sich die beiden allerdings schon länger kennen. „Am Anfang waren sie nur Freunde, aber in der letzten Zeit ist es zwischen ihnen romantisch geworden“, so die Quelle. Es bleibt also spannend, wohin sich das Verhältnis zwischen den beiden Stars entwickelt.

Beide kürzlich getrennt

Rosalía ist nicht die einzige Frau, mit der Jeremy Allen White kürzlich zusammen gesehen wurde. Im August hat der Schauspieler noch leidenschaftlich mit Model Ashley Moore in aller Öffentlichkeit geknutscht. Davor war der 32-Jährige vier Jahre lang mit Addison Timlin verheiratet, mit der er zwei gemeinsame Töchter hat.

Auch die 31-jährige Sängerin hat erst kürzlich eine Beziehung beendet. Nach drei Jahren gab sie das Liebes-Aus mit Sänger Rauw Alejandro bekannt, mit dem sie sogar verlobt war. Der Puerto-Ricaner hat die Trennung von Rosalía damals auf Instagram bestätigt. „Es gibt tausende Gründe für eine Trennung, aber in unserem Fall waren keine Dritten oder Untreue Schuld daran“.