Der Winter hat nicht nur frostige Temperaturen im Gepäck. Ja, auch Liebe liegt in der Luft. Für drei Sternzeichen wird die kalte Jahreszeit in den nächsten Monaten offenbar unvergesslich – vor allem für alle jene, die einen Winterurlaub planen. Denn sie für sie soll im Schnee ihr Seelenverwandter bzw. ihre Seelenverwandte warten.

Diese Tierkreiszeichen sollten die Augen besser offenhalten.

Wassermann

Der Wassermann ist bekannt für seine kreative und unkonventionelle Art, sein Leben zu gestalten. Und im Winterurlaub findet das Sternzeichen nun endlich jemanden, der seine Liebe für außergewöhnliche Erlebnisse teilt. Mit der verschneiten Kulisse in den Bergen könnte das Aufeinandertreffen besonders romantisch werden. Ob beim Skifahren, Snowboarden oder bei einer Schneeschuhwanderung – auf den Wassermann könnte bald die große Liebe warten!

Krebs

Der Krebs ist ein echter Romantiker, der von einer tiefen, emotionalen Verbindung träumt. Bisher war es nicht leicht für ihn, ernsthafte Liebesbeziehungen aufzubauen. Denn nie wurde seine romantische Vorstellung einer Partnerschaft so richtig erfüllt. Doch es könnte jetzt so weit sein. Im Winterurlaub findet das sensible Wasserzeichen womöglich jemanden, der seine sensible Art zu schätzen weiß – und seine Vorstellung von der „wahren Liebe“ teilt.

Schütze

Der Schütze ist abenteuerlustig und liebt es, neue Horizonte zu erkunden. Im Winterurlaub könnte das Feuerzeichen sein Herz an jemanden verlieren, der seine Leidenschaft für das Unbekannte teilt. Und wenn es passiert, wird ihn Amors Pfeil wie aus dem Nichts treffen. Daraus könnte sich etwas wirklich Schönes entwickeln. Doch wie der Schütze so ist, wird er kurzzeitig seinem Freiheitsdrang nachgeben wollen. In dem Moment heißt es geduldig sein und sich darauf besinnen, wie erfüllend die Liebe sein kann!