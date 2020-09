Schön langsam werden die Tage wieder kürzer, es wird kalt draußen und sich sofort nach der Arbeit aufs Sofa zu kuscheln, ist für die meisten ziemlich verlockend. Mit der trüben Herbst– und Winterstimmung senkt sich auch die gute Laune und man läuft Gefahr, in eine kleine Winterdepression zu rutschen. Doch das lässt sich mit ein paar Tricks vermeiden.

Mit diesen 6 Tipps hebst du deine Laune im Winter.

1. Viel Bewegung und frische Luft

Sich mit dicken Socken, Tee und einer warmen Decke auf die Couch zu kuscheln, während man sich eine Netflix-Serie nach der anderen reinzieht klingt vor allem dann, wenn es draußen kälter wird so richtig verlockend. Doch in Wahrheit kann einen das auch ziemlich runterziehen. Denn auch im Herbst und Winter brauchen wir frische Luft und viel Bewegung. So bringen wir unseren Kreislauf in Schwung und tanken neue Kraft und Energie. Wir sollten versuchen, jeden noch so kleinen Sonnenstrahl aufnehmen und so unseren Vitamin-D-Haushalt aufzufüllen. Sport kurbelt außerdem unsere Serotonin-Produktion an und hebt die gute Laune damit wieder.

2. Die richtige Ernährung

Auch unsere Ernährung spielt eine Rolle, wenn es darum geht einer Winterdepression entgegenzuwirken. Es ist zwar ziemlich verlockend, sich in der kalten Jahreszeit mit Schoki und Co vollzustopfen, doch das macht uns auf Dauer nur noch antriebsloser. Achtet also auch im Winter darauf, euch ausgewogen zu ernähren und genügend Obst und Gemüse für euren Vitaminhaushalt zu essen. Außerdem empfiehlt sich dafür auch ein Gespräch mit eurem Arzt. Der kann auch richtig gute Tipps geben, worauf ihr im Herbst und Winter in Sachen Ernährung besonders achten sollt. Da viele von uns vor allem in der kälteren Jahreszeit an einem Vitamin-D-Mangel leiden, empfiehlt es sich außerdem in der Apotheke beraten zu lassen und sich zu Beispiel Tropfen zu besorgen, die den Haushalt wieder auffüllen.

3. Reden hilft

Es ist okay, auch mal offen anzusprechen, dass es einem gerade nicht so gut geht und man sich im Moment etwas down fühlt. Reden hilft! Quatsch mit deiner BFF darüber und schütte ihr dein Herz aus. Vielleicht geht es ihr ja ähnlich. Und wenn wirklich gar nichts hilft, dann ist es auch okay, das Gespräch mit einem Therapeuten zu suchen. Sich Hilfe zu holen ist das Beste, was man machen kann, wenn man das Gefühl hat, nicht mehr alleine aus einem Loch rauszukommen. Dafür muss sich niemand schämen!

4. Wellness & Me-Time

Gönn dir Auszeit! Me-Time heißt nicht unbedingt, dass du dich alleine zu Hause auf der Couch verstecken musst. Was ist im Winter besser, als sich ein bisschen Entspannung in einer Therme oder bei einer wohltuenden Wellness-Behandlung zu holen. Lass dich bei einer Gesichtsbehandlung verwöhnen und genieße einfach mal eine Massage. Dabei werden jede Menge Endorphine ausgeschüttet und deine Winterdepression dadurch bekämpft.

5. Aroma- und Lichttherapie

Auch Düfte und Licht können deine Stimmung heben. Nimm zum Beispiel ein Bad mit ätherischen Ölen, die dich beruhigen oder verwenden einen Duft, der dich an den Sommer erinnert. So kannst du abschalten und gleichzeitig Energie tanken. Und auch Licht kann helfen, deine miese Laune im Winter wieder etwas zu heben. Es gibt spezielle Wärmelampen und Leuchten für Lichttherapie, die deine Stimmung beeinflussen.

6. Sex

Um deinen Endorphin-Haushalt wieder etwas in die Höhe zu treiben, empfehlen sich auch einfach mal ein paar heiße Stunden zu zweit. Was bringt einen mehr auf andere Gedanken, als Sex? Eben! Also einfach mal ab ins Bett und es ordentlich krachen lassen!