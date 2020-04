Sie glauben nie an das Gute, malen alles schwarz und haben so gut wie keine Hoffnung: Pessimisten gehen wirklich sehr negativ durchs Leben. Statt sich das Leben mit einer Prise Optimismus zu verschönern, denken sich vor allem drei Sternzeichen meist die schrecklichsten Horrorszenarien aus.

Denn sie sind extrem pessimistisch:

Krebs

Krebse sind sehr meinungsstarke Menschen. Doch leider ist ihre Meinung meist negativ. Denn sie tendieren stark dazu, das Glas stets als halb leer zu sehen. Das Sternzeichen tut dies, damit es nie enttäuscht werden kann, doch manchmal kann der Schuss auch nach hinten losgehen. Denn nicht alle Menschen wollen etwas Böses. Der Krebs sollte unbedingt darauf achten, vor allem seinen Freunden zu vertrauen und dadurch etwa Hoffnung in sein Leben lassen.

Skorpion

Der Skorpion misstraut einfach jedem. Er denkt schon lange nicht mehr an das Gute im Menschen. Auch die kleinsten Lügen oder Streitigkeiten lösen in dem Sternzeichen das Gefühl aus, hintergangen zu werden. Stellt sich dieses Gefühl erstmal ein, kann man den Skorpion aus seiner pessimistischen Weltsicht nicht mehr retten. Er vergisst oft, dass auch positive Wendungen eine Option sein können und man nicht alle negativen Gefühle bis in alle Ewigkeit mitschleppen muss.

Jungfrau

Die Jungfrau ist eine wahre Künstlerin der Schwarzmalerei. Ist die Welt mal nicht so, wie sie sein sollte, kommt das Sternzeichen gar nicht mehr von seinen negativen Gedanken los. Ein Licht am Ende des Tunnels sieht die Jungfrau so gut wie nie. Sie rechnet immer mit dem schlimmsten. Das kann auf Dauer aber ganz schön anstrengend sein. Hin und wieder braucht der Mensch positive Gedanken und Hoffnung. Das sollte sich die Jungfrau öfter in Erinnerung rufen.